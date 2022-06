De Griekse brandweer heeft zondagochtend een grote natuurbrand aan de kust nabij de hoofdstad Athene onder controle gekregen. Enkele honderden buurtbewoners moesten hun huizen in de chique voorstad Ano Voula verlaten als gevolg van dikke rook, aldus de hulpdiensten.

Verschillende huizen werden door vlammen beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Volgens meteorologen was het in Athene zaterdag rond de 36 graden met daarbij een harde wind die het vuur aanwakkerde.

Het aantal natuurbranden in Griekenland is de laatste jaren sterk toegenomen, volgens Griekse autoriteiten is dat het gevolg van klimaatverandering. Deze zomer zullen brandweerlieden uit zes Europese landen in Griekenland worden gestationeerd om de branden in te dammen. Het hulpprogramma wordt gefinancierd door de EU, meldde de Griekse staatstelevisie.