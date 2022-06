Poetin gaat ‘nieuwe doelwitten aanvallen’ als VS toch langeafstandsraketten levert

De Russische president Vladimir Poetin dreigt ermee ‘nieuwe doelwitten’ aan te vallen als de Verenigde Staten toch lange afstandsraketten aan Oekraïne zouden leveren. Raketaanvallen op Kiev in de nacht van zaterdag op zondag zetten zijn dreigement kracht bij.

In een interview met staatszender Rossiya-1 waarover persagentschap Tass bericht, heeft de Russische president nogmaals duidelijk gemaakt dat hij niet opgezet is met de westerse wapenleveringen aan Oekraïne. ‘De huidige wapenleveringen zijn bedoeld om het conflict te verlengen’, aldus Poetin. ‘Als er langeafstandsraketten aan Oekraïne worden geleverd, zullen wij daaruit de nodige conclusies trekken en onze wapens gebruiken om plaatsen aan te vallen die tot dusver niet als doelwit zijn gekozen.’

Hij meldde ook dat het Russische leger alles in het werk zal stellen om geleverde installaties voor zware artillerie te vernietigen.

Zwarte rookwolken boven Kiev zondagochtend nadat het Russische leger voor het eerst sinds lang de Oekraïense hoofdstad opnieuw onder vuur nam. Foto: EPA-EFE

Tanks vernietigd in Kiev

Poetin zei niet om welke doelwitten het zou kunnen gaan. Maar afgelopen nacht werd hoofdstad Kiev voor het eerst sinds eind april opnieuw opgeschrikt door raketaanvallen. Burgemeester Vitali Klitschko heeft de explosies in twee districten bevestigd op Telegram. Er vielen geen doden. Ook in veel andere steden ging zaterdagavond het luchtalarm af.

Volgens de Oekraïense luchtmacht werden de raketten afgevuurd vanop lange afstand door Tu-95 bommenwerpers en was de aanval gericht op spoorinfrastructuur. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het tanks en andere gepantserde voertuigen heeft vernietigd aan de rand van Kiev. Het gaat volgens hen om militair materieel dat door Europese landen aan Oekraïne is geleverd.

Mobiele raketlanceerders

De Amerikaanse president Joe Biden besloot afgelopen week na lang aarzelen dat de VS dan toch een van hun duurste en meest geavanceerde artilleriesystemen zal leveren aan Oekraïne. De Himars – High Mobility Artillery Rocket ­System – is een mobiel systeem waarmee snel vijf of zes ­raketten ­tegelijk afgevuurd kunnen worden. Die ­raketten zijn erg precies – ze zijn uitgerust met een gps-systeem – en hebben een reikwijdte van 70 kilometer. Het systeem maakt deel uit van een nieuw, militair steunpakket ter waarde van 700 miljoen dollar dat Washington vrijmaakt. Naast de Himars zouden volgens Biden ook nog ‘Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie’ worden geleverd.

De Himars in actie tijdens een oefening in de Marokkaanse woestijn. Foto: AFP

De Oekraïense president Zelenski riep al ­weken dat zijn leger dringend nood had aan krachtigere ­raketsystemen om weerwerk te kunnen bieden aan de meedogenloze beschietingen van het Russische leger in de Donbas. Kiev smeekte om een Multiple Launch Rocket System (MLRS) om met ­gelijke middelen tegen het Russische leger te kunnen vechten.

De geavanceerde raketsystemen gaan wel richting Donbas, vier stuks in totaal, al bij al niet ­zoveel. Dat de ­raketten een bereik hebben van ‘slechts’ 70 kilometer, lijkt een ­tegemoetkoming aan Moskou. ­Toch is dat al veel verder dan de raketsystemen waarover het Oekraïense leger nu beschikt. De Himars kunnen dus wel degelijk een groot verschil maken in het verdere verloop van de oorlog. In principe kan het Oekraïense leger veel makkelijker de Russische ­raketsystemen die hen nu onophoudelijk bestoken, uitschakelen. Oekraïne heeft Washington wel moeten beloven dat het de raketten niet zal inzetten om doelen op Russisch grondgebied te treffen.