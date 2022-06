Queen Elizabeth is amper aanwezig geweest op haar eigen jubileum, tot spijt van vele Britten. Maar zaterdagavond was ze er toch even bij, op het grote scherm. Net voor het grote concert bij Buckingham Palace ter ere van haar, verscheen ze in een ludieke video met het geliefde Beertje Paddington. Bekijk de sketch hierboven.

De Britse koningin moest ook voor de derde dag van haar jubileumviering verstek geven. Haar gezondheid laat het niet toe om alle festiviteiten voor haar jubileum – ze zit al 70 jaar op de troon – bij te wonen. Maar dat betekent niet dat de Queen volledig afwezig is.

Zaterdagavond stond er ‘Party at the Palace’ op de planning. Onder meer Diana Ross, Queen en George Ezra kwamen er optreden in hartje Londen en 22.000 Britten mochten daarbij aanwezig zijn. De rest van het land kon het feestje via de openbare omroep BBC volgen. En bij het begin van die uitzending was de Queen toch even te zien. Dat in een filmpje samen met beertje Paddington.