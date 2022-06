KMI waarschuwt voor lokaal, hevig onweer

Het wordt een zwaarbewolkte en regenachtige pinksterzondag. Het KMI heeft in de voormiddag code geel afgekondigd: het waarschuwt voor lokaal hevig onweer.

Zondag wordt het zwaarbewolkt. Verspreid over het land vallen er tal van regen- en onweersbuien, die plaatselijk hevig kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd. In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

‘s Avonds is er vooral in het centrum en het oosten nog kans op regen en onweer. Het kwik zakt naar temperaturen tussen 10 en 13 graden.

Foto: kmi.be

Dode gevallen bij onweer in Frankrijk

Bij hevige onweders in Frankrijk, waar code oranje gold, is zaterdag een vrouw om het leven gekomen in Rouen. De zware regenval veranderde sommige straten in een rivier. De vrouw van in de dertig werd meegesleurd en kwam gekneld te zitten onder een voertuig.

In Parijs moest een festival met zo’n 40.000 bezoekers geëvacueerd worden.

Het weer bij ons voor komende week

Maandag wordt het koeler en is er opnieuw kans op buien, die ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, met vooral intense buien ten zuiden van Samber en Maas. Het kwik klimt naar temperaturen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag opnieuw regen bij temperaturen tot 20 graden.