KLM schrapt vluchten naar te druk Schiphol

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM moet wegens de drukte op de Amsterdamse luchthaven Schiphol extra maatregelen nemen. Er werden zaterdag geen passagiers meer vanuit Europese bestemmingen naar Amsterdam gevlogen. Eén vlucht Brussel-Amsterdam, gepland om 18.20 uur, werd als ‘afgelast’ op de website van Brussels Airport aangekondigd.

De vliegtuigen die vanuit Europa naar Amsterdam terugkeren, doen dat leeg. ‘KLM biedt haar oprechte excuses aan de passagiers die hierdoor vanaf bepaalde Europese bestemmingen niet meer naar Amsterdam kunnen reizen en aan hen die een transfer via Amsterdam naar andere eindbestemmingen hierdoor niet kunnen realiseren’, aldus de maatschappij in een bericht op haar website.

In totaal vliegen zaterdag 42 KLM-vliegtuigen zonder passagiers naar Schiphol, zo meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Twaalf vluchten, onder meer vanuit Ibiza, Athene, Parijs en Malaga, konden wel doorgaan met passagiers.

De maatregel was de hele zaterdag van kracht. ‘Op zondag kijken we verder’, aldus de woordvoerster. De passagiers die achterblijven op Europese bestemmingen moeten wachten totdat KLM een alternatieve vlucht voor hen heeft gevonden. Als een overnachting nodig is, dan kunnen zij zelf een accommodatie zoeken en de kosten aangeven bij KLM.

KLM had eerder aangekondigd tijdens het verlengde pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te schrappen wegens de verwachte drukte op Schiphol. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij bijdragen aan ‘een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie’, meldde ze eerder.

De voorbije weken was er al meermaals chaos op Schiphol, met urenlange vertragingen en afgelaste vluchten. De sector heeft tijdens de coronapandemie massaal personeel ontslagen, maar nu de vraag naar vliegreizen weer aantrekt, heeft men moeite om voldoende personeel te vinden. Daarbovenop kwamen zaterdag ook nog eens ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud, wat tot een domino-effect leidde en zorgde voor verstoringen.

Passagiers mogen maximaal vier uur voor hun vlucht de vertrekhallen in. Zaterdag stonden er overdag rijen tot buiten de vertrekhallen, al zei de luchthaven zelf dat ‘het druk, maar behapbaar’ was. Rond 21 uur was het niet meer druk op Schiphol.