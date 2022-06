Arevalo en Rojer kloppen Dodig en Krajicek in finale dubbelspel Roland Garros

Marcelo Arevalo en Jean-Julien Rojer hebben zaterdagavond op het grandslamtoernooi van Roland Garros de dubbeltitel bij de mannen in de wacht gesleept.

De Salvadoraan en de Nederlander, de twaalfde reekshoofden op het Parijse gravel, toonden zich in de finale te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek. Setstanden waren 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) en 6-3. Dodig en Krajicek lieten in de tweede set drie wedstrijdpunten onbenut.

Het is voor de 31-jarige Arevalo de eerste grandslamzege uit zijn carrière. Voor de inmiddels 40-jarige Rojer is het na Wimbledon in 2015 en de US Open in 2017 de derde eindoverwinning op een Grand Slam in het dubbelspel.