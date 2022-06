Nations League | Engeland verliest in Hongarije, Denemarken verschalkt Frankijk

De Rode Duivels mogen dan wel flink te kijken gezet zijn door Nederland, België was niet het enige land dat een moeilijke start kende in de Nations League: Frankrijk ging vrijdag thuis onderuit tegen Denemarken (1-2) en Engeland liet zich zaterdag verrassen in Hongarije (1-0). Kroatië ging kansloos onderuit tegen Oostenrijk (0-3).

De Engelsen – die het zaterdag wegens een coronabesmetting zonder Phil Foden moesten doen – hadden een lastige avond in Hongarije en kwamen nooit in hun ritme. Nadat Dominik Szoboszlai in de 66ste minuut een penalty omzette voor de thuisploeg, begon Engeland plots wel te voetballen, maar scoren lukte niet meer. Zo kwam er een einde aan een reeks van 22 wedstrijden zonder nederlaag voor The Three Lions.

De wedstrijd moest in principe achter gesloten deuren plaatsvinden, een straf wegens racistische uitlatingen tijdens een wedstrijd tegen Frankrijk vorig jaar, maar door gebruik te maken van een achterpoortje in de reglementen, konden er toch zo’n 20.000 Hongaarse fans, veelal kinderen, in de Puskas Arena plaatsnemen. Zij zorgden voor een fluitconcert en boegeroep toen de Engelse spelers voor de aftrap knielden.

Doelpunt Benzema onvoldoende voor Frankrijk

In groep A was Frankrijk vrijdag al tegen een nederlaag aangelopen tegen Denemarken. Het was nochtans op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Karim Benzema, maar Andreas Cornelius vond nog twee keer de weg naar de netten: 1-2 was de einduitslag. En nog meer slecht nieuws voor Les Bleus: zowel Kylian Mbappé als Raphaël Varane moet verstek laten gaan voor de partij van maandag tegen vicewereldkampioen Kroatië. Mbappé heeft last van een knieblessure, Varane van een kleine blessure aan de hamstring.

Uitslagen eerste speeldag van de groepsfase van de Nations League

DIVISIE A

Groep 1

Frankrijk - Denemarken 1-2

Kroatië - Oostenrijk 0-3

Groep 2

Spanje - Portugal 1-1

Tsjechië - Zwitserland 2-1

Groep 3

Engeland - Hongarije

Groep 4

Polen-Wales 2-1

België - Nederland 1-4

DIVISIE B

Groep 1

Armenië - Ierland 1-0

Groep 2

Israël - IJsland 2-2

Groep 3

Finland - Bosnië-Herzegovina 1-1

Groep 4

Slovenië - Zweden 0-2

Servië - Noorwegen 0-1

DIVISIE C

Groep 1

Litouwen- Luxemburg0-2

Groep 2

Cyprus - Kosovo 0-2

Noord-Ierland - Griekenland 0-1

Groep 3

Kazachstan - Azerbeidzjan 2-0

Wit-Rusland - Slovakije 0-1

Groep 4

Georgië - Gibraltar 4-0

Bulgarije - Noord-Macedonië 1-1

DIVISIE D

Groep 1

Letland - Andorra 3-0

Liechtenstein - Moldavië 0-2

Groep 2

Estland - San Marino 2-0