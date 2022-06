Man die werd beschuldigd van vergiftiging Litvinenko sterft aan covid

Dmitry Kovtun, één van de mannen die werd beschuldigd van de vergiftiging van de Russische dissident en Kremlin-critisus Alexander Litvinenko, is gestorven aan de gevolgen van een covid-besmetting. Dat meldt de BBC op gezag van het Russische persagentschap Tass.



Dmitry Kovtun was één van de twee personen die rechtstreeks werden aangewezen als de verantwoordelijken voor de vergiftiging van Litvinenko in 2006. De andere rechtstreeks verdachte, Andrei Lugovoi, signaleerde op sociale media dat een ‘trouwe vriend’ was overleden.

Litvinenko, een uitgesproken criticus van Vladimir Poetin, had beide mannen ontmoet in een hotel in Londen en werd kort na de ontmoeting zwaar ziek. Meteen werd gezegd dat hij met een radioactieve stof (Polonium 210) was vergiftigd. De stof zou in zijn thee vermengd zijn geweest.

Na jaren onderzoek werd gezegd dat de ‘moord’ vermoedelijk was goedgekeurd door Poetin. Rusland heeft de betrokkenheid altijd ontkend.

Na de bekendmaking van het rapport verklaarde Kovtun aan het persagentschap Interfax dat hij niets met het overlijden te maken had. ‘Het rapport kon niet tot andere conclusies komen op grond van de vervalste en uitgevonden bewijzen.’