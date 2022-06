Iga Swiatek, de nieuwe koningin van Parijs

Twee jaar geleden was het nog een bijna onmogelijke stunt, nu zo voorspelbaar als een vlakke rit in de Tour: Iga Swiatek walste voorbij de tegenstand op Roland Garros. Na het plotse afscheid van Ashleigh Barty nam de Poolse onbevangen de tennisscepter over.

6–1 en 6–3. Net zoals ze de voorbije twee weken door het toernooi is gevlogen, rekende Iga Swiatek ook zaterdagmiddag oppermachtig met haar opponente af. De 18-jarige Coco Gauff speelde in Parijs haar eerste grandslamfinale in haar carrière en kon alleen bij het begin van de tweede set even de indruk wekken de Poolse te kunnen bedreigen.

Swiatek, die op Roland Garros haar tweede titel veroverde en in het hele toernooi slechts één set verloor, blijft op die manier de overwinningen opstapelen: met haar 35ste zege op rij evenaart de nummer 1 van de wereld het record van Venus Williams dat dateert van 2000. Het afgelopen jaar is haar leven veranderd, gaf ze deze week toe: ‘Ik heb het gevoel dat ik mezelf heb bewezen’, zei ze. ‘Ik besef nu dat ik het echt aankan nummer 1 te zijn. Dat is best cool.’

Metamorfose

Wie twee jaar geleden had voorspeld dat de Poolse Roland Garros zou winnen, werd weggelachen. Toen was het nog een bijna onmogelijke verrassing: ze was het nummer 54 van de wereld, had net haar middelbareschooldiploma op zak en twijfelde nog of ze niet zou voortstuderen. Maar wie twee weken geleden haar naam naar voren had geschoven als potentiële koningin van Parijs, leek alleen maar de logica te respecteren. Al maanden rijgt ze koelbloedig de zeges aan elkaar.

2021 was een kanteljaar voor Swiatek, die het seizoen toen voor het eerst afsloot in de top 10 van de wereld. Nadat ze in februari op de Australian Open had verloren van Simona Halep, zei ze nog dat ze ‘te weinig opties’ had om de ex-nummer 1 in de problemen te brengen. Tactische mogelijkheden die de Roemeense wel had, besefte ze. ‘Ik denk dat dat het verschil is tussen de kampioenen en minder ervaren speelsters.’

Vandaag is zij diegene die uitpakt met gevarieerd tennis en speelsters overklast. Paste ze zich vroeger aan haar tegenstandsters aan, dan wil ze nu leiden. ‘Vorig jaar had ik het gevoel dat ik niet veel keuzes had. Dit jaar is dat veranderd’, zei Swiatek aan de vooravond van het WTA-toernooi in Rome, het laatste voorbereidingstoernooi op Roland Garros. ‘Daar ben ik het trotst op, want ik werkte er heel hard aan.’

Opbranden

Swiatek heeft de onblusbare drang om te verbeteren. Daarom ook brak ze vorig jaar met Piotr Sierzputowski, de man die haar vijf jaar begeleidde, en besloot ze Tomasz Wiktorowski, de ex-coach van Agnieszka Radwanska, in te huren. ‘Vorig jaar moest ik nog iets bewijzen en tonen dat de winst op Roland Garros geen toevalstreffer was’, aldus Swiatek. ‘Ik voelde veel druk. Dit jaar kan ik me meer op mezelf richten.’

Behalve op de tenniscourts was ze in Italië ook in het Colosseum en het Vaticaan te vinden. En nog voor het bon ton was om openlijk over mentale gezondheid te praten, reisde ze al met een psychologe de wereld rond. Want, stelt Swiatek: ‘Op topniveau kan iedereen tennissen, maar niet iedereen kan gefocust blijven of mentaal sterk zijn.’ Ze beseft dat ze nog een tijd moet meedraaien en hoedt er zich voor te snel op te branden.

De Poolse, die op 3 april de nieuwe nummer 1 van de wereld werd nadat Ashleigh Barty het proftennis plots vaarwel had gezegd, heeft nu zes toernooien op een rij gewonnen: drie op hardcourt (Doha, Indian Wells en Miami) en drie (Stuttgart, Rome en Parijs) op gravel. Daarbij kregen haar concurrentes veel vaker dan hen lief was een 6–0 – een bagel – of een 6–1 om de oren. Dit jaar staat de teller al op 28.

Dank u, papa

Swiatek kreeg het niet op een dienblaadje aangereikt. Hoewel ze in 2018 als juniore Wimbledon won, moest ze zich vanaf de lagere niveaus een weg knokken naar de WTA-tour, terwijl leeftijdsgenoten vaak op wildcards konden rekenen. Behoorlijk frustrerend, noemde ze het, ‘omdat ik altijd het gevoel had dat het moeilijker voor me was om te slagen’.

En tennis was al geen liefde op het eerste gezicht, gaf ze toe in The New York Times. ‘Het is zeker een haat-liefdeverhouding. Ik ben niet het soort persoon die er meteen verliefd op was. Als mijn vader (olympisch roeier Tomas Swiatek, red.) niet zo volhardend was geweest en me niet zo had aangemoedigd om door te zetten, zou ik nu waarschijnlijk niet spelen.’

Het maakt dat ze ook vandaag nederig blijft. Over haar nieuwe status zul je haar niet snel groots horen doen. Want zelfs voor haar is de ranking naast haar naam nog behoorlijk surreëel. En, zei ze aan The Guardian: ‘Rationeel gezien moet je gewoon beseffen dat het nummer voor je naam misschien veranderd is, maar dat je nog steeds dezelfde persoon bent.’