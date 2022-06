Makkelijke zege van Swiatek op Roland Garros

De Poolse Iga Swiatek, het nummer één van de wereld in het vrouwentennis, heeft de finale van het toernooi van Roland Garros gewonnen. Ze haalde het gemakkelijk in twee sets van de Amerikaanse Cori Gauff.

Iga Swiatek was de grote favoriete voor de finale van het vrouwentoernooi. Ze stond in de eindstrijd tegen de Amerikaanse Cori (zeg maar Coco) Gauff, de revelatie, maar nog wel een stapje lager in de rangorde.

Swiatek won de eerste set probleemloos met 6-1. In de tweede set leek het even nog ‘spannend’ te worden toen Gauff opende met een break. Het momentum was echter van korte duur. Na de 5-2 kwam er nog een 5-3, maar toen was het over. 6-1, 6-3: droge cijfers. De wedstrijd duurde amper een uur en acht minuten.

Voor Swiatek is het de tweede zege op Roland Garros. Ze won het toernooi eerder al in 2020. Opmerkelijk ook: de Poolse behaalde haar 35ste overwinning op rij. Tot nu toe was er maar één speelster die daarin slaagde: Venus Williams.

Swiatek behaalde in Parijs haar zesde titel op rij. Eerder dit seizoen won ze de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome.