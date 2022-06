Feesten zonder de Queen

Groot-Brittannië blijft vieren dat koningin Elizabeth 70 jaar op de troon zit. Helaas voor vele Britten gebeurt dat grotendeels zonder haar.

De Britse koningin Elizabeth maakte donderdag de eerste dag van de festiviteiten rond haar 70-jarige troonjubileum mee. Gisteren paste ze, vandaag deed ze dat ook voor de paardenraces in Epsom, waar ze de absolute hoofdgast zou zijn geweest. Prinses Anne vervangt haar er.

Zoals vrijdag al bekend was gemaakt, ging de Queen zaterdag niet naar Epsom en bekeek ze de races op televisie, in plaats vanop de tribune. Gezien haar beperkte mobiliteit, werd haar aanwezigheid op de feestelijkheden teruggeschroefd. Er was al even verbaasd gereageerd dat ze op de eerste dag alomtegenwoordig was en ook verscheen op het balkon van Buckingham Palace, maar dan is het dan ook grotendeels bij gebleven. Vrijdag werd al gemeld dat de koningin zich niet al te geweldig voelde na haar aanwezigheid van donderdag. Daarom werden de taken van Elizabeth voor de rest van het weekend verdeeld.

Zaterdagavond vindt er een openluchtconcert plaats, waar prins Charles en prins William de honneurs zullen waarnemen voor de 22.000 mensen die er worden verwacht. Het concert wordt een gigantisch evenement. Diana Ross treedt er op, net als Alicia Keys en Queen met Adam Lambert als vervanger van de overleden frontman Freddy Mercury. ‘Sir’ Elton John brengt een opgenomen eerbetoon.

Trafalgar ontruimd

In het centrum van Londen waren Trafalgar Square en de nabije omgeving vandaag trouwens enige tijd ontruimd vanwege een verdachte situatie. Sommige media hebben het over een voertuig. Het verdachte object werd met een gecontroleerde explosie tot ontploffing gebracht.

Eiland

Nog vandaag heeft de Australische premier Anthony Albanese een klein eiland in de stad Canberra officieel vernoemd naar Koningin Elizabeth II. Aspen Island in de hoofdstad heet voortaan officieel Queen Elizabeth II Island.

Het kunstmatige eiland werd in 1963 geopend en kreeg toen de naam Aspen Island, vernoemd naar de espenboom. De naamswijziging is ‘een symbool van de verwantschap tussen Groot-Brittannië en Australië. Vandaag vieren wij haar lange leven en 70 jaar dienst aan Australië en het Gemenebest, met maar liefst 16 bezoeken aan onze natie’, zei Albanese tijdens de ceremonie.

Eerder deze week benadrukte de premier dat de relatie tussen Australië en de monarchie volwassener is geworden. Met die uitspraak werd het debat aangewakkerd over de vraag of Australië een republiek moet worden. Die discussie kreeg dinsdag een nieuwe dimensie toen Albanese binnen zijn ministerie de eerste ‘assistent-minister voor de republiek’ van het land benoemde.

Het debat over de vraag of de natie een republiek moet worden, wordt al tientallen jaren gevoerd in Australië. De eilandstaat werd in 1788 door de Britten gekoloniseerd en is nog steeds een belangrijk lid van het Gemenebest. De koningin is het formele staatshoofd van Australië.

