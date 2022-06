‘Rusland lijdt serieuze verliezen in Severodonetsk’

Oekraïne heeft naar eigen zeggen twintig procent heroverd van het grondgebied rond Severodonetsk. Daarmee zou alweer de helft van de stad in Oekraïense handen zijn.

De bewering dat Oekraïne weer terrein heeft gewonnen, komt van de leider van de regio, Serhiy Hajdaj. ‘Rusland had het grootste deel van de stad in handen’, zei hij vandaag. ‘Maar onze troepen hebben hen kunnen terugdrijven en ze lijden serieuze verliezen.’

Hajdaj deed zijn uitspraken op de Oekraïense televisie. ‘Ze vernielen alles met artillerie, hun luchtmacht, mortieren en tanks. Maar zodra we genoeg westerse wapens hebben, drijven we hen terug. En geloof me: ze zullen weglopen. Maar het probleem is dat die er nog niet zijn en dat zou de hele situatie kunnen veranderen.’

De situatie in de regio blijft volgens Hajdaj ‘moeilijk’, omdat Rusland alles op de regio concentreert en Severodonetsk een nieuw strijdpunt lijkt te worden.

De opmerking van Hajdaj kwam er na een vraag van het Britse ministerie van Defensie of het zou kunnen kloppen dat Rusland over twee weken de regio zou controleren. Die hadden dat voorspeld.

‘Twee weken is compleet onrealistisch’, reageerde Hajdaj. Intussen gaan de straatgevechten wel voort waar bij de Oekraïeners proberen ‘de vijand terug te drijven.’ Volgens Hajdaj bombardeert Rusland ook bruggen in de buurt zodat Oekraïne er niet in zou slagen om zijn posities te versterken.

• Franse journalist omgekomen in Severodonetsk

‘Ze hebben vooral schrik dat het succes van onze verdediging zou toenemen en dat zou gebeuren als de toelevering van wapens en dergelijke zou toenemen’, zei Hajdaj.

Vrijdag hadden de Russische troepen geprobeerd om de Oekraïense troepen te omsingelen. Volgens Oekraïne was dat ondanks negen aanvallen gedurende voorbije 24 uur niet geslaagd.

Die dag werden in Hirske, dertig kilometer ten zuiden van Severodonetsk wel nog drie mensen gedood, onder wie een vrouw en haar kind. De situatie blijft in de stad bijzonder moeilijk, omdat het niet mogelijk is om humanitaire hulp aan te leveren.

Al sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari wordt er hevig gevochten om de controle over Severodonetsk. De stad is als hoofdstad van de provincie Loehansk strategisch bijzonder belangrijk.

Een woordvoerder van de Oekraïense president Volodomir Zelenski vermoedt dat de oorlog nog minimaal twee tot zes maanden zal duren. Mykhailo Podoliak baseert zich bij die uitspraak op het aantal wapens dat beide landen nog voorhanden hebben.