Strandgangers op het Spaanse Playa del Albir keken vreemd op toen ze plots een everzwijn uit zee zagen lopen. Het dier veroorzaakte heel wat paniek en een 67-jarige vrouw werd gebeten in haar been. Het zwijn werd uiteindelijk gedood door de politie. Volgens de ordediensten was het wilde zwijn een te groot risico voor de mensen in de buurt.

Voor het dier aan land kwam werd het opgemerkt in zee door de bemanning van een boot. Toen ze er niet in slaagden het dier te vangen, waarschuwden ze de redders.

Hoewel niet bekend is hoe het dier in zee terecht is gekomen, wordt aangenomen dat het afkomstig is uit het nabijgelegen natuurpark Serra Gelada. Het park strekt zich uit over meer dan 2.023 hectare kustgebied en loopt door de regio’s Benidorm, L’Alfàs del Pi en Altea.

Het aantal wilde zwijnen is de laatste maanden aanzienlijk gestegen in de Spaanse provincie Alicante. Ze duiken almaar vaker op in stedelijke gebieden en veroorzaken geregeld accidenten. De badplaats Dénia is van plan boogschutters in te zetten om toeristen te beschermen tegen het probleem.