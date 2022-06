Man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij verdwijning Gino

De Nederlandse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 9-jarige Gino. De man werd gearresteerd in zijn woning in het Nederlands-Limburgse Geleen.

Het jongetje zelf is nog niet terecht, meldt de politie.

De 9-jarige Gino van der Straeten verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade. Volgens een zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf.

De jongen uit Maastricht logeerde woensdag bij zijn veel oudere zus Kelly in Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is. ‘Gino ging die avond nog naar het speelpleintje op zijn step’, zegt Kelly. ‘Hij zou om halfacht thuis zijn, maar hij kwam niet opdagen. Ik ben hem zelf gaan zoeken, maar hij was er niet meer, geen enkel spoor. We hebben de politie ingeschakeld, maar Gino is nog niet gevonden.’

Even was er hoop. Een Duits team met speurhonden kon een geurspoor van Gino waarnemen. Maar een paar honderd meter verder stopte dat plots. De familie vermoedt dat hij daar in een auto gestapt is en meegenomen werd.

Donderdagavond werd de zwarte step met rode handvatten van Gino gevonden aan het zwembad in Landgraaf, negen ­kilometer van de plek waar hij verdween. ‘Hij kan daar nooit op eigen kracht geraakt zijn’, zegt zus Kelly. ‘De step is daar neer­gelegd als dwaalspoor. We ­hebben er geen goed gevoel over. Gino gaat nooit ver weg en hij is nooit eerder weggelopen. We ­vrezen het ergste.