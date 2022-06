Roberto Martinez: ‘Deze nederlaag was allicht wat we nodig hadden’

‘Deze nederlaag is allicht wat we nodig hadden voor het WK’, verraste bondscoach Roberto Martinez na de zware 1-4-pandoering van België tegen Nederland.

‘Dit is een héél zwaar resultaat om te slikken, maar het is nu duidelijk wat onze werkpunten zijn. We weten nu wat we moeten doen met het oog op het WK. Dat is pas in november, maar in de internationale agenda zijn dat amper nog maar 17 werkdagen tot de start. Daar staan we voor. Dat Lukaku er geblesseerd af moest was een flinke domper. Nadien hadden we het moeilijk. Dat is een belangrijk punt waar we op zullen moeten werken. Op het hoge niveau van de Nations League leer je hoe we ons zullen moeten voorbereiden om klaar te geraken voor het WK.’

Martinez verwees naar het feit dat niet alle spelers van zijn selectie topfit waren, maar wilde zich daar ook niet achter verstoppen. ‘Ik zoek geen excuses, dit is gewoon de realiteit. Het resultaat is het gevolg van een aantal aspecten. We begonnen goed aan de partij en vonden het eerste kwartier goed de ruimtes. Nadien barstte de match meer open en kregen we het fysiek moeilijk met de ruimtes die er kwamen. Op dat moment konden we het niet meer belopen. Er zijn een aantal spelers die dit seizoen nog niet veel minuten maakten. Nu krijgen ze kansen om minuten op te bouwen. Dat zijn zaken die we uit deze match halen. Mijn team bleef werken tot op het einde. Dit was een perfecte test. We moeten het team blijven opbouwen tot aan het WK.’

Van Gaal

De Nederlandse coach Van Gaal had genoten. Maar niet de hele match lang.

‘We hebben een hoog aantal minuten goed gespeeld, maar geen negentig’, aldus de Nederlandse bondscoach. ‘Als je 1-0 of 2-0 voor staat, ga je soms anders denken. Dat moet niet. Zo geef je de tegenstander hoop. Dat deden we in het begin van de tweede helft. Als je onze doelpunten daarna ziet, wordt het makkelijker. We komen steeds dichter bij de honderd procent van ons niveau. Het heeft ook met de tegenstander te maken. Die spelen allemaal anders. Ook België. Ik heb me aangepast aan hun kwaliteiten en ons middenveld anders gezet. Ons middenveld heeft de wedstrijd gewonnen. Al is dat misschien raar om te zeggen. De uitblinkers waren Frenkie de Jong en Steven Bergwijn voor mij. Aké was ook sterk. Zeker tegen onze vriend Lukaku.’

Volgens Van Gaal was hét grote verschil dat Oranje veel meer druk zette dan de Rode Duivels. ‘Ik had van tevoren een goed gevoel. Wij analyseren België en zien dat zij veel minder druk zetten. Geen idee of jullie dat hadden gezien. Maar daardoor kunnen wij er dus makkelijker onder uit spelen. We hebben vandaag gewonnen omdat we veel meer druk naar voren zetten dan zij.’