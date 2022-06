Kiev wil pas onderhandelen als het zich ‘in sterkere positie’ bevindt

Oekraïne wil pas opnieuw rond de onderhandelingstafel plaatsnemen als het zich in een sterkere positie bevindt. Dat heeft hoofdonderhandelaar Davyd Arachamia verklaard op de Oekraïense televisie.

Arachamia leidde de Oekraïense delegatie tijdens de gesprekken met Rusland in de eerste weken van het nu al honderd dagen durende conflict. Het contact verwaterde echter nadat de gruweldaden van het Russische leger in onder meer Boetsja bekend raakten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaarde eerder dat hij pas weer wil onderhandelen als de Russische troepen zich terugtrekken uit het gebied dat ze sinds 24 februari hebben veroverd. Hij zegt ook rechtstreeks met de Russische president Vladimir Poetin te willen spreken, iets wat Rusland tot nog toe afhoudt.

De strijd in Oekraïne is intussen honderd dagen ver en de oorlog kantelt in het voordeel van de Russen. Binnen de twee weken zullen ze wellicht heel Loehansk in handen hebben. Vooral rond de strategisch belangrijke stad Severodonetsk zit het Oekraïense leger zwaar in het defensief.

90 procent van de gebouwen is er volgens Oekraïne beschadigd. De Russen hebben inmiddels de helft van de stad ingenomen. Poetin ziet volgens Amerikaanse analisten de verovering van Severodonetsk als een keerpunt voor de oorlog: de val van dat stadje zou een succesvol gevolg betekenen voor de Russen. Ook de getuigen denken dat het een springplank kan zijn.

Behalve Severdonetsk zet het Russische leger ook alles in om Lysytsjansk in te nemen, aldus de analisten. Een staakt-het-vuren zit er op korte termijn ook niet in.