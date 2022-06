Zomers warm, ‘s avonds kans op lokaal hevig onweer

Vandaag wordt het zomers warm bij maxima van 19 graden aan zee tot lokaal 28 graden in het binnenland. In de loop van de avond en nacht trekken er vanuit Frankrijk regen- en onweersbuien over het land die lokaal hevig kunnen zijn. Het kwik daalt tot temperaturen tussen 14 en 18 graden.

Vanochtend is het op vele plaatsen bewolkt met in het noordwesten hier en daar nog regen. Later vandaag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken en hoge sluierbewolking. Over het algemeen blijft het dan droog in de meeste streken maar een lokale onweersbui is

‘s namiddags in de Ardennen niet geheel uitgesloten.

De maxima liggen tussen 19 à 20 graden aan zee en lokaal 28 graden in het binnenland. De wind is overwegend matig uit noordoost, in de Ardennen zwak tot matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Aan de kust steekt in de loop van de dag een vrij krachtige tot soms krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Vanavond en vannacht blijft het zwoel en trekken er vanuit Frankrijk een reeks regen- en onweersbuien over het land die lokaal hevig kunnen zijn en voor veel regen op zeer korte tijd kunnen zorgen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Zondag trekt een storing van zuid naar noord over het land en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regen- en onweersbuien, vooral in het oosten van het land. In de loop van de namiddag en avond wordt het geleidelijk droger. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Maandag stroomt koelere lucht naar onze regio. Het wordt dan wisselend bewolkt met lokale buien bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Dinsdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Woensdag zou het dan droger worden en wint het kwik er ook weer enkele graadjes bij.

Donderdag nadert een Atlantische storing ons land en neemt de bewolking en de kans op regen toe vanaf het westen. De temperaturen stijgen mogelijk tot 24 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.