’s Gravenbrakel. Gezin. Madrid. In die volgorde

Wanneer Thibaut Courtois naar vakantie snakt, wanneer Luka Modric op adem komt en wanneer Karim Benzema zijn wonden verzorgt, bindt Eden Hazard zijn voetbalschoenen aan. Het nummer 7 van Real Madrid – ooit toebehorend aan Raymond Kopa, Amancio Amaro, Emilio Butragueño, Raúl González en Cristiano Ronaldo – stond dit seizoen precies zeven wedstrijden in de basis. Net als vorig seizoen. In drie jaar speelde hij 3.344 minuten voetbal voor zijn werkgever. Thibaut Courtois stond in diezelfde periode 13.215 minuten onder de lat.