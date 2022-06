Ziektebriefje voor één dag verdwijnt in grote bedrijven

De federale regering heeft vrijdag beslist dat bedrijven met meer dan vijftig werknemers niet langer een ziektebriefje mogen vragen voor een afwezigheid van één dag. Een werknemer zal daar drie keer per jaar gebruik van kunnen maken. Of een onderneming bij ziekte al dan niet een ziektebriefje eist, wordt nu bepaald in het arbeidsreglement of de cao. De nieuwe regeling zal die grote bedrijven concreet verbieden om die eis nog op te ­nemen in de cao of het arbeidsreglement bij één dag ziekte. De maatregel wordt ­volgend jaar geëvalueerd. ­Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ­(Vooruit) denkt dan aan een uit­breiding van het verbod tot onder­nemingen met meer dan twintig werknemers. (cv)