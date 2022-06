Treurmars naar Qatar: Rode Duivels met 1-4 onderuit tegen Nederlanders

Bij het ingaan van de zomer hebben de Rode Duivels een treurmars naar Qatar ingezet. Op de 1-4-nederlaag tegen Nederland viel geen goal af te dingen. België lijdt zijn zwaarste derbynederlaag sinds 1976.

Een 4-2-zege tegen Nederland gaf in 2012 vleugels aan de Rode Duivels, een 1-4-nederlaag tegen datzelfde Oranje zet de huidige generatie spelers voor de spiegel. Niemand kan om de vaststelling heen dat de Belgische topspelers uit vorm of over hun hoogtepunt heen zijn. Maar in een muisstil Koning Boudewijnstadion viel ook op dat bondscoach Roberto Martinez de tactische flexibiliteit mist om een zwalpende ploeg stabieler te maken.

Alsof zijn statement op de ‘KDB’-cup in Drongen niet volstond, en hij het ook nog onder de negen ijzeren bollen van het Atomium wilde onderstrepen, liep Kevin De Bruyne de beste versie van zichzelf achterna. Het was de eerste van vier wedstrijden om de Nations League na een lang seizoen. Zowel de spelers van Nederland als België waren moe. Maar het was de thuisploeg die de meest uitgebluste indruk liet.

‘Valse 9’

De Bruyne, de meest flexibele van alle wereldtoppers, werd door Roberto Martinez als ‘valse 9’ uitgespeeld. Het idee erachter heette Virgil van Dijk. De robuuste verdediger van Liverpool zou het lastiger hebben met de spelmaker van Manchester City als tegenstander dan Romelu Lukaku. Die mocht zich net als tegen Brazilië op het WK 2018 op de rechterflank uitleven. Daar heette zijn tegenstander niet Van Dijk, maar Nathan Aké, nota bene een ploegmaat van De Bruyne.

De ingreep leek na een kwartier vruchten af te werpen. De Belgen begonnen bemoedigend en na een diepe bal op Lukaku, speelde Aké pardoes in de voeten van Timothy Castagne. De ‘wingback’ van Leicester City speelde een goeie partij en trof de deklat. Even later probeerde De Bruyne Jasper Cillessen met een plaatsbal te verrassen. Zijn poging miste kwaliteit.

Het werd erger voor De Bruyne, die normaal zelden onder zijn topniveau zakt. Balverlies van ‘KDB’ lag aan de basis van een goeie kans voor Steven Berghuis, die alleen op Simon Mignolet kon afstormen. De vervanger van de geblesseerde/uitrustende Thibaut Courtois trok zijn vorm van in de play-offs door en redde met een voetveeg. Na de corner die er op volgde knalde Memphis Depay naast.

Lukaku out

Het zou het begin worden van driekwart wedstrijd mortiervuur van de Nederlanders. Dan weer dreigend vanop afstand, dan weer dankbaar gebruik makend van de ruimtes om snel combinerend voor doel te komen. In tussentijd verloor België zijn talisman. Romelu Lukaku bezeerde zijn enkel na een ongelukkig contact met Aké. De aanvaller maakte plaats voor een heel ander type, Brighton-aanvaller Leandro Trossard.

De Duivels waren nu niet gevaarlijk meer en Nederland kwam op voorsprong. Steven Berghuis had nog tijd om te klaverjassen en rond zijn as te draaien alvorens knap vanop afstand de 0-1 te maken. Simon Mignolet had geen verhaal. Even later mochten de Rode Duivels de VAR dankbaar zijn dat de bal niet op de stip ging voor een vermeende handsbal van Castagne.

Foto: BELGA

Roberto Martinez greep in aan de rust, maar slaagde er niet in zijn zwalpende ploeg in evenwicht te krijgen. Hans Vanaken zat niet lekker in de wedstrijd, in zijn plaats mocht Amadou Onana zijn kans grijpen. De jonge middenvelder van Lille zou op termijn de vacature van Marouane Fellaini moeten invullen, maar ook met hem in de ploeg bleef het Belgische middenveld water maken.

Zwaarste score sinds 1976

Het jongere Nederland bleef te veel ruimte krijgen en maakte er dankbaar gebruik van. Een dramatische inspeelpass van Dedryck Boyata - hij zakte door de mand als centrale verdediger - lag aan de basis van de 0-2 van Depay. Denzel Dumfries kwam uit de rug van Jan Vertonghen om de 0-3 te scoren. En nadat Toby Alderweireld het duel had verloren van Daley Blind, en Boyata Depay had laten staan, mocht de nummer tien van Oranje zijn tweede maken.

Met 0-4 stond de zwaarste score op het bord tegen Nederland sinds 25 april 1976, en een 5-0-afstraffing in de Kuip. De Rode Duivels konden alleen nog maar jagen op een eerredder. Het oranje legioen zong Monty Python: ‘Always look at the bright side of life.’

Timothy Castagne leek de eerredder beet te hebben, maar werd teruggefloten door de Var. Pas in de toegevoegde tijd veegde Michy Batshuayi - een garantie op goals - de nul van het bord.

België heeft stof tot nadenken voor het WK in Qatar. Iets meer wedstrijdritme voor Eden Hazard - gisteren vijfenveertig minuten op het veld - zal niet volstaan. Roberto Martinez moet anders en beter gaan nadenken over zijn veldbezetting. Zijn trouwe soldaten zijn moe. Zijn op balbezit gebaseerd voetbal is uitgerafeld door een veel scherper Oranje. Woensdag tegen het Polen van Robert Lewandowski wacht de Belgen een nieuwe realiteitstest.