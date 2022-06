Republikeins parlementslid Greg Steube presenteerde even zijn handgeweer om zijn standpunt omtrent wapenbezit in de VS duidelijk te maken. Het toont hoe moeilijk het is voor president Joe Biden om iets te doen aan de soepele wapenwetgeving in zijn land.

‘Ik ben in mijn eigen huis, ik doe wat ik wil.’ Met een korte sneer maakte Sneube uit Florida, die via videoverbinding het debat in het Huis van Afgevaardigden volgde, zijn standpunt duidelijk. De Republikein is een fervent aanhanger van het tweede amendement uit de Amerikaanse grondwet. Dat artikel zegt dat elke Amerikaan wapens mag dragen. Zijn Republikeinse partij is overigens nauw verweven met wapenlobbygroep NRA.

Die verbetenheid stoot ook president Joe Biden tegen de borst. In een emotionele speech sprak hij over het wapengeweld in zijn land. Hij vertelde er dat wapens de voornaamste doodsoorzaak zijn bij Amerikaanse kinderen. In de laatste twintig jaar stierven meer schoolgaande kinderen door wapens dan agenten en militairen tijdens hun dienst. µ

Gewetenloos

Biden stelde voor om bepaalde zware wapens te verbieden, of op z’n minst de minimumleeftijd om een wapen te kopen op te trekken tot 21 jaar. Al loopt zo’n aanpassing steeds vast. Daarvoor verweet hij Republikeinse politici uit de Senaat. ‘Gewetenloos’, zei Biden.

In de Verenigde Staten is het debat over wapenbezig opnieuw opgewaaid na een reeks schietincidenten. In het Texaanse Uvalde schoot een 18-jarige man negentien kinderen en twee leerkrachten dood op een school. De week daarvoor vielen tien doden in een winkelcentrum in Buffalo. De jongste schietpartij vond plaats in Tusla. Daar kwamen vier mensen om toen een schutter het vuur opende in een ziekenhuis.