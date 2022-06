Akkoord over terugbetaalde zorg bij long covid

Patiënten die maanden na een besmetting met het coronavirus nog steeds met uiteenlopende symptomen kampen – long covid – zullen binnenkort een beroep kunnen doen op terugbetaalde zorg.

Voor wie tot lang na zijn coronabesmetting last heeft van klachten, is er nu een zorgtraject gedefinieerd. Daarnaast is er een definitie van een ‘long covid’-patiënt uitgewerkt. Die definitie dekt een brede waaier aan postcovidproblemen, belooft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Volgens berekeningen van de Riziv-werkgroep achter het plan voldoen 13.000 Belgen aan die definitie.

Via het kersverse zorgtraject kan de patiënt kinesitherapeutische, logopedische of psychologische zorg terugbetaald krijgen, eventueel aangevuld met zorg door een diëtist of een ergotherapeut. Bij een grote mix aan hulpverleners komt er een zorgcoördinator. Huisartsen zullen binnenkort twaalf weken na de eerste symptomen of na de positieve test een zorgtraject kunnen aanbieden. Kostenplaatje? Ongeveer 7,1 miljoen euro.

Losse eindjes

Het akkoord dat vandaag werd gepresenteerd, is nog geen eindpunt. Er wordt gewerkt aan meer verfijnde richtlijnen voor de diagnose. Toch was het belangrijk om snel met een definitie te komen, meent Vandenbroucke. ‘Zo kunnen huisartsen de diagnose stellen en kunnen patiënten een beroep doen op concrete zorg.’

Het tweede deel van de overeenkomst, dat nog in ontwikkeling is, betreft intensievere opvolging in de tweedelijnszorg. Vandenbroucke hoopt dat dit tweede deel de komende weken kan worden afgerond, zodat de integrale overeenkomst eind juni groen licht kan krijgen. Op die manier kan ze in juli in werking treden.