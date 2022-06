Zverev geeft op met blessure, Nadal naar finale Roland Garros

De eerste halve finale van Roland Garros is geëindigd in mineur. Na een lelijke uitschuiver moest Alexander Zverev bij 6-5 in de tweede set opgeven tegen Rafael Nadal. Die staat zo in zijn veertiende finale op Roland Garros. Nadal won al zijn voorgaande finales in Parijs.

Rafael Nadal en Alexander Zverev waren vrijdagnamiddag goed op weg om er op Court Philippe-Chatrier een epische halve finale van te maken. De eerste set stond bol van de heroïsche rally’s en wisselende kansen. Nadal verloor meteen zijn eerste opslaggame, maar zorgde bij een 3-4-achterstand voor de rebreak. Bij 5-4 voor Nadal werkte Zverev in een eindeloos game op zijn beurt drie setpunten weg. In de tiebreak liep de Duitser snel weg naar 2-6 en vier setballen. Die werden allemaal gered door Nadal die vervolgens zelf drie setpunten nodig had om de set naar zich toe te trekken. Na meer dan anderhalf uur tennis en 10-8 in de tiebreak was de eerste veldslag voor de Spaanse recordkampioen.

De oorlog ging verder in set twee waarin de twee tenoren elk maar liefst vier keer hun eigen service inleverden. Nadal stond op het punt om er 6-6 - en een nieuwe tiebreak - van te maken toen een schuivende Zverev zijn enkel volledig omsloeg.

De Duitser zeeg kermend van de pijn tegen de grond, Nadal had meteen in de gaten dat het ernstig was. In een rolstoel verdween Zverev even naar binnen, maar snel was duidelijk dat verzorging niet zou baten. Op krukken kwam hij terug het terrein op om zijn opgave officieel te maken.

‘Dit is enorm jammer voor Zverev’, reageerde Nadal. ‘Hij speelde een geweldig toernooi en is een erg leuk collega. Ik weet hoe hard hij vecht om een grandslam te winnen. Ik weet zeker dat hij er niet eentje maar meerdere zal winnen in de toekomst. Dit was een zeer zware wedstrijd. We stonden al drie uur op de baan en de tweede set was niet eens afgelopen. Het is een droom om opnieuw in de finale van Roland Garros te staan, maar de manier waarop is… ik was met Alexander in de kleedkamer. Hem zo zien huilen was echt pijnlijk.’

De vandaag 36-jarige Nadal gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Novak Djokovic. De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen. In de andere halve finale bikkelt de Noor Casper Ruud (ATP 8) tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 23) om een finaleticket.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP