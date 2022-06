Voortaan drie dagen per jaar zonder verplicht ziektebriefje in grote bedrijven

Een hogere forfaitaire vergoeding voor wie met de eigen wagen voor het werk rijdt en in grote bedrijven kunnen werknemers zeker drie dagen per jaar afwezig zijn zonder ziektebriefje. De regering De-Croo hakte vrijdagmiddag enkele knopen door op de ministerraad.

Vanaf welke dag afwezigheid een ziektebriefje moet worden voorgelegd, zal tussen werkgever en werknemer bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Al worden bepaalde grenzen gesteld aan de onderhandelingsmarge over die cao’s. In bedrijven met meer dan vijftig werknemers, zullen jaarlijks drie dagen afwezigheid zonder ziektebriefje kunnen. ‘Grote bedrijven moeten niet tot het uiterste gaan’, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Vandenbroucke zegt dat huisartsen zo van heel wat paperasserij worden verlost. De minister wil onderzoeken of eenzelfde systeem van werken bij bedrijven vanaf twintig werknemers kan worden uitgerold.

Kilometervergoeding

Op de briefing over de ministerraad meldde de regering verder dat de vergoeding voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen opgetrokken wordt. De nieuwe regelgeving is van toepassing op mensen die met hun eigen wagen de weg op moeten voor hun werk, exclusief woon-werkverkeer. Die bewuste indexering gaat meteen in en met terugwerkende kracht. Alle vergoedingen sinds maart dit jaar moeten worden opgetrokken.

De minister heeft het over 40 cent per gereden kilometer. Dat is meer dan wat eerder deze week werd aangekondigd. Toen was sprake van een vergoeding van 37 cent per afgelegde kilometer. De regering meldt dat het doel is om werkgevers zo dicht mogelijk tot bij het forfaitaire maximum te laten gaan. ‘Wie werkt, moet beloond worden’, luidt de redenering. Hogere vergoedingen zullen ook fiscaal aantrekkelijker worden voor de werkgever. Daarvoor heeft de regering een progressieve fiscale stimulans in petto.