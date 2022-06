Adriaan Van den Hoof reageert: excuses voor ‘kwetsend gedrag’, maar ‘betichtingen fysiek geweld zijn vals’

Presentator en komiek Adriaan Van den Hoof verontschuldigt zich vrijdag in een geschreven mededeling tegenover mensen die hij door zijn gedrag gekwetst heeft. Hij ontkent dat hij fysiek geweld zou hebben gebruikt tegen vrouwen. Een aantal ‘valse betichtingen’ zijn volgens Van den Hoof afkomstig van een vrouw die hem eerder al belaagde.

‘De beschuldigingen die tijdens de afgelopen twee weken in de media werden geuit, kwamen bijzonder hard aan en hebben mij en mijn naaste omgeving ontwricht en pijn gedaan’, begint de 49-jarige Van den Hoof zijn verklaring.

‘Ik ben geen rolmodel of voorbeeld als het over relaties gaat’, schrijft de presentator. Van den Hoof zegt te beseffen dat hij met zijn gedrag in zijn privéleven – er is onder andere sprake van ontrouw – onbedoeld mensen gekwetst heeft en verontschuldigt zich daarvoor. ‘Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen, maar ook aan de vrienden en naasten die ik door mijn gedrag gekwetst heb. Ik ben mij bewust van mijn gebreken als mens en doe mijn best om hieraan te werken.’

‘Nooit ondervraagd over belaging’

Maar de beschuldigingen van fysiek geweld tegen vrouwen ontkent Van den Hoof ten stelligste. ‘Die betichtingen zijn vals.’ Er waren klachten, maar die zijn na onderzoek geseponeerd. En wat betreft berichten van belaging of elektronische overlast, zegt hij: ‘Naar mijn weten ben ik daar nooit over ondervraagd en ik zou niet weten waarop ze betrekking hebben.’

Van den Hoof zegt te weten waar de verhalen vandaan komen, met name van een vrouw ‘die mij tot 300 keer per dag belde en honderden sms’en bleef sturen’ in 2020. ‘Ik herken haar stijl in de verklaringen die nu worden geciteerd als een van de anonieme bronnen. Ze is opnieuw begonnen.’

‘Dit zal niet zonder gevolgen blijven’

De presentator en komiek is niet van plan het daarbij te laten, zegt hij nog. ‘Dit zal niet zonder gevolg blijven voor haar, noch voor de journalisten die haar verzonnen verhalen publiceerden’, schrijft hij. ‘Zulke publicaties, die mij valselijk beschuldigen van zaken waar ik als mens zwaar aan til, raken mij en mijn onmiddellijke omgeving diep. Ik neem hier uitdrukkelijk afstand van.’

Volgens De Morgen zou Van den Hoof overwegen gerechtelijke stappen te nemen tegen de vrouw. Maar ook tegen Dag Allemaal, omdat de vrouw getuigde in het weekblad. Dag Allemaal heeft tot nu toe geen formele klacht ontvangen, laat adjunct-redactiechef Stefan Voet weten.

‘Ik focus op de projecten die nog komen en op mijn relatie, die me nu rust biedt’, zegt Van den Hoof nog. Hij is van plan zijn theatershow te hernemen vanaf september. In het voorjaar van 2023 is er een tentoonstelling gepland met tekeningen en schilderijen.