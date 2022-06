Op de tweede dag van het feest voor Queen Elizabeth kwamen verschillende leden van de koninklijke familie samen in de St Paul’s Cathedral in Londen voor een dankdienst. De koningin zelf was er niet bij, en zal ook morgen niet deelnemen aan de festiviteiten.

De 96-jarige koningin had gisteren al laten weten dat ze niet aanwezig zou zijn op de herdenkingsdienst in St Paul’s Cathedral vanwege ‘ongemak’. Ze volgde de dienst wel nog op de televisie in Windsor Castle bij Londen. Haar zoon, kroonprins Charles (73), vertegenwoordigde haar tijdens de ceremonie. Na de dienst werd in de Guildhall een receptie gehouden die werd bijgewoond door de burgemeester van de stad Londen en enkele leden van de koninklijke familie.

Gejuich en boegeroep

Behalve prins Charles en zijn vrouw Camilla waren ook heel wat andere leden van de koninklijke familie aanwezig, onder wie prins William en Kate Middleton. Ook prins Harry en Meghan Markle waren uitgenodigd. Het was de eerste keer dat ze samen in het openbaar verschenen sinds ze twee jaar geleden afscheid namen van hun koninklijke taken. Ze werden bij hun aankomst ontvangen met veel gejuich, maar ook boegeroep.

Wie het nog zwaarder te verduren kreeg, was de Britse premier Boris Johnson. Toen hij aankwam met zijn vrouw Carrie Johnson, werd hij uitgejouwd door de mensen die zich rond de kathedraal hadden verzameld. Johnson ligt onder vuur wegens de ‘partygate’-affaire over de lockdownfeestjes in Downing Street.

Behalve de Queen zelf, was ook haar tweede zoon prins Andrew afwezig. Hij testte positief voor corona. Het was de enige plechtigheid waarvoor hij was uitgenodigd, omdat hij niet langer een werkend lid is van de koninklijke familie. Hij moest eerder dit jaar afstand doen van zijn koninklijke titels nadat hij in opspraak gekomen was in een misbruikzaak.

Al 70 jaar ‘in het zadel’

Tijdens de herdenkingsdienst sprak Stephen Cottrell, de aartsbisschop van York. Cottrell verwees meermaals naar de voorliefde van de Queen voor paarden. ‘Majesteit, het spijt ons dat u hier vanmorgen niet bij ons bent, maar we zijn zo blij dat u nog steeds in het zadel zit. En we zijn blij dat er nog meer komt. Dus bedankt dat u op koers blijft’, vertelde hij.

Buckingham Palace laat weten dat de Queen zaterdag niet aanwezig zal zijn op de Epsom Derby, een bekende jaarlijkse paardenrace. Ze zal het sportevenement wel live volgen op televisie, meldt het Paleis.