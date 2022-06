Jan Jambon ontvangt Lukas Dhont (en reageert op kritiek)

Minister van Cultuur Jan Jambon ontving Lukas Dhont om hem te feliciteren met de Grand Prix voor Close. Dat de minister niet aanwezig was in Cannes is ‘zeker niet door een gebrek aan interesse.’

‘Open je ogen, politici, en creëer meer ruimte en geld voor cultuur.’ Dat stond in een bericht dat werd gedeeld door verschillende prominenten uit de Vlaamse filmwereld, na afloop van het filmfestival van Cannes. Belgische en met name Vlaamse filmmakers konden terugblikken op een uitzonderlijke editie, met belangrijke prijzen voor Lukas Dhont, regisseur van Close, en Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen voor hun Italiaanse film Le otto montagne. Dat er geen enkele Vlaamse politicus dat momentum bijwoonde, werd kwalijk genomen.

Nog geen week na het festival ontving de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) Lukas Dhont vrijdag op zijn kabinet om hem te feliciteren met de Grand Prix voor Close. ‘Maar ook zonder die kritiek zouden we hem natuurlijk hebben uitgenodigd’, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoorder van Jambon, die eveneens minister van Cultuur is. ‘Het is fantastisch als mensen bijzondere prestaties leveren. Het is ook goed voor de uitstraling van Vlaanderen en het kan anderen inspireren.’

Ook Vandermeersch en Van Groeningen zijn uitgenodigd na het winnen van de Juryprijs; met hen is een afspraak vastgelegd over twee weken. Dat de minister niet aanwezig was in Cannes, was ‘zeker niet te wijten aan een gebrek aan interesse’, klinkt het. ‘De minister kon er niet bij zijn omdat hij op dat moment in Davos zat.’ De vijf dagen van Het World Economic Forum in Davos overlapten met de laatste week van het filmfestival van Cannes.