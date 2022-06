Na tien jaar gaan de deuren van Borgen, het centrum van de Deense politiek, weer op een kier. Brigitte Nyborg is nu minister van Buitenlandse Zaken. De maatschappelijke inzet is in het razend actuele vierde seizoen enorm.

Tussen 2010 en 2013 kreeg de wereld met drie seizoenen van Borgen een intrigerende inkijk in het politieke hart van Denemarken. Dat een tv-reeks over dat onderwerp de wereld zou rondgaan, was verre van ...