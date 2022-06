Regering zet licht op groen voor organisatie burgerpanels

De Vivaldi-regering heeft een wet klaar om uitgelote burgers te laten deelnemen aan politieke besluitvorming in de Kamer. ‘Burgerpanels creëren een nieuwe democratische ruimte waarin mensen naar elkaar kunnen luisteren.’

Binnenkort zullen burgers een volwaardige rol kunnen opnemen bij politieke beraadslaging in de Kamer. De ministerraad keurde daartoe vandaag een wetsontwerp goed van ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) goed.

De wet legt de principes vast rond de organisatie van burgerpanels, dat enkel uit burgers bestaat, en gemengde commissies, waarbij burgers aan tafel schuiven met verkozenen. Uit het Rijksregister zullen burgers worden uitgeloot en uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan een panel.

Zowat iedereen die in aanmerking komt om te stemmen voor de federale verkiezingen, kan uitgeloot worden. Enkel politici, politieke adviseurs en houders van een ambt van de rechterlijke orde komen niet in aanmerking. Voor wie toezegt wordt een volgende loting georganiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met gender, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau. Het doel is om panels samen te stellen die representatief zijn voor de samenleving.

Democratische ruimte

De panels kunnen aanbevelingen geven aan het parlement en de regering, ze hebben geen eigen wetgevende bevoegdheden. ‘Het gaat om commissies die complementair zijn aan ons bestaande representatieve systeem, en het zo verder kunnen verrijken’, aldus Verlinden en Clarinval.

‘Zulke commissies creëren een nieuwe democratische ruimte waarin mensen kunnen kennis maken met de complexiteit van beleidskwesties en naar elkaar kunnen luisteren’, luidt het verder. De bedoeling is dat de burgers in dialoog gaan met het middenveld, experten en parlementsleden alvorens de aanbevelingen te formuleren. ‘Wereldwijd onderzoek en ervaring hebben aangetoond dat zulke deliberatieve processen de democratie versterken’, aldus Verlinden.

Het gaat om een wettelijk kader, er staan nog geen concrete projecten met burgerpanels op stapel. De regering heeft als doel om de Kamer die panels te laten organiseren op basis van de resultaten van de grootschalige institutionele burgerbevraging die momenteel loopt.

Die enquête kreeg al van bij de start bakken kritiek, onder meer wegens de complexiteit ervan. De website werd intussen bijgestuurd. De oefening past in de ambitie van de federale regering om de burger nauwer bij het beleid te betrekken. De burgerbevraging loopt nog tot het einde van komend weekend. Het wetsontwerp over de burgerpanels gaat nu naar diverse organen, zoals de Raad van State, voor advies.