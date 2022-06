Groot gelijk|Zet ik (nog) een kind op de wereld?

Voor veel millennials en Gen Z’ers is het een existentiële kwestie: zet ik (nog) een kind op de wereld? De impact op het klimaat is een belangrijke reden om ‘nee’ te zeggen. Maar ook vrijheid, racisme en mentale gezondheid komen aan bod. Volgende vraag: willen/kunnen/zullen we twintigers steriliseren als ze erom vragen?





Kubra Mayda is 24 en kiest ‘rationeel’ om kindervrij door het leven te gaan, Berten Vanderbruggen (32) is een man mét een kinderwens maar die kan niet in één-twee-drie vervuld worden. Hou je vast voor een goeie discussie en een diep maar ongelooflijk ontwapenend gesprek, recht vanuit het hart.

