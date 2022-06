Sandro Hamidovic wil naar Cassatie in zaak-Aquino

Sandro Hamidovic (41) legt zich niet neer bij zijn levenslange celstraf voor de moord op drugscrimineel Sylvio Aquino. Hij heeft zijn advocaat gevraagd om cassatiemogelijkheden te onderzoeken.

Sandro werd schuldig bevonden aan de moord op Aquino en kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Hij was de man die Aquino op 27 augustus 2015 neerschoot. Zijn handlangers kregen een lichtere straf. Volgens zijn advocaat speelde zijn gedrag in de rechtbank mee in de overweging om een zware straf te geven (zie foto).

Op die augustusdag in 2015 werden drugsbaron Aquino en zijn vrouw Silvia op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen klemgereden door een Opel Astra en een Jaguar met vier gemaskerde leden van de Bosnische Hamidovic-clan aan boord die oranje armbanden droegen om te laten uitschijnen dat ze politiemannen waren.

Ze sleurden Silvio en zijn vrouw uit de wagen. In een schermutseling kon Silvia weglopen, terwijl haar man Silvio met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp werd doodgeschoten. Ook een van de uitvoerders, Samson Hudorovic, de stiefzoon van Sandro, liet het leven in de Sint-Hubertuslaan.

Volgens de jury wilden de uitvoerders Silvio en Silvia ontvoeren en gijzelen om 500.000 euro losgeld te eisen van de familie. Silvio kon het wapen van een van zijn aanvallers afpakken, waarna onder meer Sandro Silvio met meerdere kogels afmaakte.