Waarom tienermeisjes zo houden van een man in een jurk: Harry Styles

Foto: Getty Images for The Met Museum/

Tienermeisjes zijn stapelverliefd op Harry Styles. Dat heeft niet alleen iets te maken met zijn muziek. Hij steekt een middelvinger op naar gendernormen en is het boegbeeld van de nieuwe mannelijkheid die zijn kwetsbaarheid omarmt. Is die nieuwe mannelijkheid ook te horen op zijn nieuwste album?

Cultuurjournalisten Valerie Droeven en Nick De Leu vertellen er je alles over.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Valerie Droeven en Nick De Leu | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Kaja Verbeke, Ella Van Eynde | Eindredactie Kaja Verbeke | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Harry Styles (– Watermelon Sugar, As it was, Boyfriend, Sushi restaurant, Keep driving, Grapejuice, Daylight, Matilda, Daydreaming), Yungblud (The funeral), Stromae (Tous les mêmes), David Bowie (The man who sold the world), Avril Lavigne (Sk8terboy), Bo Burnham (Repeat Stuff), Taylor Swift (Blank space)

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.