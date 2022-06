Raphael Holzhauser trekt van Beerschot naar OH Leuven

OH Leuven heeft zijn derde zomertransfer aangekondigd. De Leuvenaars nemen Raphael Holzhauser (29) transfervrij over van Beerschot. De Oostenrijker tekent voor twee seizoenen bij OHL en volgt zo het voorbeeld van Joren Dom.

De aanvallende middenvelder van Beerschot had een degradatieclausule in zijn contract, waardoor hij een vrije speler was en gratis kon vertrekken. Bij Beerschot verdiende hij om en bij de 700.000 euro per jaar. Hij heeft er niet zijn beste seizoen opzitten. Hij maakte er vier doelpunten en gaf zeven assists en kon de degradatie niet verhinderen. De laatste maanden startte hij zelfs geregeld op de bank. Vorig seizoen maakte hij echter wel indruk met zestien doelpunten en zestien assists.

Begin april dook er al een foto op van Holzhauser en OHL-coach Marc Brys die samen op restaurant zaten. Toen al was duidelijk dat de Leuvenaars werk maakten van de komst van de Oostenrijkse spelverdeler. Gisteravond werd Holzhauser op OHL gespot. Hij was er om zijn contract te tekenen.

Voor OH Leuven is Holzhauser de derde zomeraanwinst na Joren Dom (ook van Beerschot) en Nordin Jackers (Waasland-Beveren).

Brys: ‘Eén van de beste voetballers op de Belgische velden’

‘Raphael Holzhauser is één van de beste voetballers op de Belgische velden en ik ben dan ook verheugd dat we iemand met dergelijke kwaliteit aan onze groep kunnen toevoegen’, reageerde Marc Brys op de clubwebsite op de transfer. ‘Hij bewees de afgelopen jaren consistent dat hij belangrijk en beslissend kan zijn.’