Ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke vrijgesproken van fiscale fraude en witwas

De rechtbank in Antwerpen heeft ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke vrijgesproken van verschillende financiële misdrijven. Het parket had 15 maanden gevangenis gevorderd tegen de bekende ex-strafpleiter.

Het parket vervolgde Pol Vandemeulebroucke voor een resem aan financiële misdrijven. Bij een huiszoeking in een ander dossier werden grote hoeveelheden cash geld gevonden bij de ex-strafpleiter. Volgens het parket maakte Vandemeulebroucke zich schuldig aan witwas en fiscale fraude. De aanklager was van mening dat er een verschil van 36.000 euro was tussen de reële inkomsten en de aangegeven inkomsten van de advocaat. Ook geld op de privérekening van Vandemeulebroucke werd volgens het parket nergens aangegeven. De aanklager vorderde vorige maand vijftien maanden cel en een boete van 60.000 euro.

De advocaten van de ex-advocaat hadden de vrijspraak gevraagd. Volgens hen was het onderzoek van het parket ondermaats. ‘Pol is een analfabeet op het vlak van bankzaken’, legde meester Dave Van Moppes uit. Er gebeurde ergens één vergissing door een storting van 35.000 euro te noteren als erelonen terwijl het geld voortkwam uit de verkoop van een auto. ‘Maar alle cash stortingen stemmen overeen met afhalingen van zijn kantoorrekening’, aldus Van Moppes.

De rechtbank volgde de verdediging van Vandemeulebroucke, de ex-advocaat werd vrijdag over de hele lijn vrijgesproken.

Vandemeulebroucke hing in februari van dit jaar zijn toga aan de haak. Hij hield de advocatenstiel voor bekeken na een veroordeling tot twaalf maanden cel voor lidmaatschap van een criminele organisatie.