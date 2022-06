Tom Dumoulin stopt eind dit seizoen met wielrennen

Tom Dumoulin (31) is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner. Dat maakte de Nederlander van Team Jumbo-Visma vrijdagmiddag bekend via sociale media.

Tom Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië en werd een jaar later tweede in de Giro en de Tour. In het tijdrijden werd hij wereldkampioen (2017) en twee keer viceolympisch kampioen (2016 en 2020).

De Nederlander laste eerder al eens een pauze van meerdere maanden in en heeft nu besloten definitief te stoppen op het einde van het seizoen. ‘Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielercarrière’, schrijft de renner van Jumbo-Visma. ‘De ploeg en ik gaan nu samen een plan maken om er nog een paar heel mooie, leuke en hopelijk heel succesvolle laatste maanden van te maken. Ik kijk vooral enorm uit naar het WK in Australië, waar ik hoop nog een laatste keer uit te kunnen halen in de tijdrit.’