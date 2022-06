Na #Balancetonbar: cijfers bewijzen dat helft vrouwen die uitgaan in Elsene worden lastiggevallen

Meer dan de helft van de vrouwen die de cafés en nachtclubs aan de begraafplaats van Elsene en het Flageyplein bezoeken, zegt al te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of aanranding. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Elsene liet uitvoeren. ‘De rit naar de bar lijkt een uitdaging op zich te zijn’, vermeldt het rapport.

Hoewel sommige bevindingen niet noodzakelijk verrassend zijn, bevestigen de resultaten het beeld dat afgelopen oktober werd geschetst door de vele getuigenissen onder de hashtag #balancetonbar. Veel vrouwen koppelen het nachtleven nog steeds aan een gevoel van onveiligheid. Nog concreter: de resultaten geven weer hoe Brusselse vrouwen het nachtleven in Elsene ervaren. De honderden getuigenissen onder de noemer #balancetonbar verschenen nadat een barman in de cafés Le Waff en El Café werd beschuldigd van verkrachting. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan meer dan 800 vrouwen meermaals ondervraagd gedurende enkele maanden. ‘Ons doel is om in overleg met de verschillende sectoren die met deze problematiek te maken krijgen, maatregelen te nemen’, aldus de Elsense burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo).

De cijfers

De cijfers van het onderzoek zijn verontrustend: iets meer dan de helft (53 procent) zegt al slachtoffer te zijn geweest van seksuele agressie in bars op het Flageyplein of aan de begraafplaats van Elsene.

Los van die specifieke locaties zegt 96 procent van de ondervraagden minstens één keer het slachtoffer te zijn geweest van seksistisch of seksueel geweld. 76 procent kreeg opmerkingen over het uiterlijk, lichaamsbouw of kledij. En 15 procent zegt gedrogeerd te zijn geweest door bijvoorbeeld GHB.

Uit de enquête blijkt ook dat 71 procent van de ondervraagde vrouwen zich ‘veilig’ voelt in cafés, maar in clubs voelt slechts 26 procent van de vrouwen zich veilig. In de openbare ruimte is dat nog minder: 21 procent voelt zich er veilig. En in stations voelt slechts 14 procent zich veilig. ‘Vanaf het moment dat de ondervraagden hun huis verlaten, voelen de meesten zich onzeker en lijkt de rit naar de bar een uitdaging op zich te zijn’, aldus het rapport.

Slechts 28 procent van de bevraagden voelt zich onbezorgd bij het uitgaan. De rest ervaart steevast angst en is alert voor gevaar.

Het rapport vermeldt verder dat lgbti-mensen, trans personen, mensen van kleur en mensen met een beperking meer kans hebben op bepaalde vormen van geweld, zij het fysiek, seksueel of verbaal.

Wat nu?

Afgelopen woensdag heeft de burgemeester de ‘nachtraad’ van de gemeente bijeengeroepen. Die raad moet de aanbevelingen uit het rapport omzetten in de praktijk, in samenwerking met de betrokken partijen.

De aanbevelingen zijn onder meer: een bewustmakingsopleiding bij bar- en discotheekuitbaters en hun personeel, sensibilisering in scholen, goed verlichte straten en een verbeterde toegang tot het openbaar vervoer.

De gemeente zal de resultaten ook delen met alle federale, gewestelijke en lokale overheden en politiezones.