Podcast | Geld en aandacht gaan naar Oekraïne, intussen sterft Somalië van de honger

In Somalië heerst extreme droogte, in de regio elke 48 seconden iemand aan honger. 23 miljoen anderen hebben ‘extreme honger’. De VN waarschuwen dat, als er niet meteen wordt ingegrepen, 350.000 Somalische kinderen nog voor de zomer zullen sterven.

Onze reporter Kasper Goethals ging naar Somaliland en sprak er met dokters, vluchtelingen en vrouwen die met hun ondervoede kinderen uit wanhoop naar het ziekenhuis trekken.

