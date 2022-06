Schutter Oklahoma viseerde chirurg die hem behandelde

Het lijkt erop dat de man die eerder deze week vier mensen en zichzelf ombracht in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Tulsa één van zijn slachtoffers doelbewust heeft gekozen. In een brief schreef hij dat hij een chirurg die hem eerder behandelde als doelwit had.

Dat melden de lokale autoriteiten. De schutter zou na een operatie op 24 mei geklaagd hebben over rugpijn. Hij nam daarop verschillende keren telefonisch contact op met het ziekenhuis.

Hij kocht woensdag een semiautomatisch wapen, en trok daarmee nog dezelfde dag naar het ziekenhuis. Daar schoot hij op iedereen die hij op zijn weg naar de door hem gezochte chirurg Preston Phillips tegenkwam. Behalve die chirurg kwamen ook een andere dokter, een receptionist en een patiënt om. Aanvankelijk was sprake van drie slachtoffers, behalve de dader.

De politie zegt binnen de drie minuten na de aankomst van de schutter al een noodoproep ontvangen te hebben. Vijf minuten later waren de hulpdiensten ter plaatse, nog eens vijf minuten later bracht de dader zichzelf om het leven.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.