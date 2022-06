34 deelnemers aan zeeklassen in Blankenberge ziek geworden: ‘Eerste bevindingen wijzen op buikgriep’

Tijdens sportklassen in Sport Vlaanderen Blankenberge zijn deze week 26 kinderen uit het lager onderwijs en acht begeleiders ziek geworden. Dat bevestigt Sport Vlaanderen, dat het gebouw uitbaat waar de zeeklassen plaatsvonden.

72 kinderen en 24 begeleiders uit twee verschillende scholen – De Brem uit Zandvliet en De Mozaïek uit Geraardsbergen – namen deze week deel aan zeeklassen in Blankenberge. 34 van die 96 deelnemers (van wie acht begeleiders) vertonen inmiddels ziekteverschijnselen, bevestigt Tom Van Look, directeur centra bij Sport Vlaanderen. ‘Een eerste kind werd afgelopen maandag ziek, maar het is met name donderdag een beetje geëscaleerd. De begeleiders zijn toen met enkele kinderen naar de spoeddienst gereden, maar er werd niemand opgenomen in het ziekenhuis.’

Een dokter kwam ter plaatse: ‘Zijn eerste bevindingen wijzen op buikgriep, niemand vertoont ernstige symptomen’, zegt Van Look. ‘Daarover bestaat wel nog geen definitief uitsluitsel, we willen alles uitsluiten en zullen het verder onderzoeken.’

Volgens Sport Vlaanderen hadden er in het gebouw net voedselinspecties plaatsgevonden, en lijkt de kans dus klein dat het gaat om een uitbraak van legionella of salmonella. ‘We hebben de voedselketen in het gebouw – de temperatuur in de koelkasten, de vervaldatum op verpakkingen van voedingsmiddelen – inmiddels nogmaals laten controleren, en ook daaruit bleek dat alles in orde was’, aldus Van Look.

Het Federaal Voedselagentschap en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen later vandaag ter plaatse komen voor verder onderzoek en om stalen te nemen. Die stalen worden onderzocht in het labo en zullen later uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak.