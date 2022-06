Vroege zomerdag kan eindigen met onweer

Vrijdag wordt warm en zonnig bij maxima tussen 20 à 21 graden aan zee en 25 à 26 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen. Een echte zomerse dag, die ’s avonds kan eindigen met een plaatselijke bui, die ook gepaard kan gaan met onweer. Het kwik zakt naar temperaturen tussen 10 en 14 graden.

Dat meldt het KMI. Zaterdag start licht bewolkt. Plaatselijk kunnen er enkele buien vallen, maar meestal is het droog. In de loop van de nacht vergroot de kans op een regenbui, die gepaard kan gaan met onweer. Het blijft warm met maxima van 18 graden aan de kust tot 25 à 26 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen.

Zondag trekt een actieve storing met regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land. Lokaal kan er hierdoor veel neerslag in korte tijd vallen. Het wordt minder warm bij maxima tussen 19 en 23 graden.

Begin volgende week wordt het wisselend bewolkt, met enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. Woensdag zou het opnieuw droger worden.