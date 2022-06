Biden roept Senaat op tot verbod op verkoop aanvalswapens aan particulieren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag in een toespraak vanuit het Witte Huis de Senaat opgeroepen om de verkoop van aanvalswapens aan particulieren te verbieden. ‘In godsnaam, hoeveel meer bloedbaden zijn we bereid te accepteren?’, vroeg de Amerikaanse president zich hardop af.

Biden wil dat op z’n minst de leeftijd om wapens te kunnen kopen verhoogd wordt tot 21 jaar. Hij drong er bij het Amerikaanse Congres op aan om de verkoop van aanvalswapens aan particulieren te verbieden en om Amerikanen die een wapen willen aanschaffen vooraf grondiger te controleren. Ook zouden wapenleveranciers niet langer beschermd moeten zijn tegen vervolging als mensen hun wapens gebruiken om geweld plegen.

Aanleiding voor de presidentiële speech was de schietpartij op een basisschool in Texas, negen dagen geleden, waarbij negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven kwamen. De 18-jarige schutter had kort daarvoor legaal twee aanvalsgeweren en munitie gekocht.

Afgelopen woensdag schoot een man vier mensen dood in een ziekenhuis in de staat Oklahoma. Hij schafte zijn wapen slechts drie uur voor de schietpartij, volledig legaal, aan. ‘Genoeg is genoeg. We kunnen het Amerikaanse volk niet opnieuw teleurstellen’, aldus Biden.

De Amerikaanse president haalde in zijn toespraak, die live op televisie werd uitgezonden, scherp uit naar de Republikeinen. De weigering van een meerderheid van de Republikeinen in de Senaat om de wapenwetgeving te verstrengen bestempelde hij als ‘gewetenloos’. ‘Het is tijd dat de Senaat iets doet’, aldus Biden.

In de Verenigde Staten is het recht op het bezit van een vuurwapen vastgelegd in de grondwet. Volgens de non-profitorganisatie Gun Violence Archive zijn er alleen dit jaar al 233 ‘massale schietpartijen’ geweest in het land.

New York

Wetgevers in de Amerikaanse staat New York hebben donderdagavond (lokale tijd) een wetswijziging goedgekeurd die de wettelijke minimumleeftijd om een semiautomatisch geweer aan te schaffen verhoogt van 18 naar 21 jaar. Ook keurt de staat een pakket goed met strengere regels voor het kopen van vuurwapens en andere militaire uitrusting. Hierdoor moet de kans op massamoorden afnemen.

Volgens gouverneur Kathy Hochul hebben wetgevers met het wetsvoorstel ingestemd als reactie op de dodelijke schietpartijen in Buffalo, New York en Uvalde, Texas vorige maand. De gouverneur moet de wet nog wel ondertekenen.

Door de wetswijziging moet iemand die in New York een semiautomatisch wapen wil kopen, minstens 21 jaar oud zijn en een wapenvergunning hebben. Bovendien wordt het ook verboden voor burgers om een kogelwerend vest te kopen en het wordt voor de autoriteiten makkelijker om vuurwapens van mensen die mogelijk een risico vormen voor zichzelf of een ander af te nemen. Daarnaast wordt het dreigen met massa-aanvallen voortaan als misdrijf gezien.