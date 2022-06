Kirsten Flipkens speelt laatste enkelwedstrijd op Wimbledon

De 36-jarige Kirsten Flipkens, 75e op de WTA-ranking, heeft haar afscheid aangekondigd in het enkelspel. Wimbledon (27 juni-10 juli) wordt haar laatste toernooi.

Dat heeft de tennisster donderdagavond gemeld op Instagram.

‘Beste vrienden, met heel wat emoties kondig ik aan dat Wimbledon het laatste enkeltoernooi wordt in mijn profcarrière’, aldus Flipkens. ‘Het is een geweldige rit geweest de voorbije meer dan 30 jaar. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn dat ik bijna mijn hele leven heb kunnen doen waar ik van kindsbeen af van houd.’

‘Ik wil mijn fans, sponsors, team, vrienden en in het bijzonder mijn familie bedanken. Mijn moeder en vader die er altijd voor me waren. Zonder hun onvoorwaardelijke steun had ik dit nooit kunnen doen. Laten we nog ten volle genieten van de laatste weken.’

Op Wimbledon bereikte Flipkens in 2013 het hoogtepunt in haar carrière. De Kempense stootte toen door naar de halve finales op het Londense gras. De latere winnares Marion Bartoli was daarin te sterk. Later dat jaar werd Flipkens verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

Vijf keer stond ze in de finale van een WTA-toernooi, twee keer wist ze de eindzege te veroveren: in 2012 in Québec en in 2019 in Houston. Haar hoogste notering op de WTA-ranking behaalde Flipkens op 1 juli 2019, toen bekleedde ze de 23e plaats.

Bij de junioren won ze Wimbledon en de US Open in 2003. In het dubbelspel heeft Flipkens vijf titels op haar palmares, in 2019 schopte ze het met de Zweedse Johanna Larsson tot in de halve finales van Roland Garros. Flipkens blijft wel nog actief in het dubbelcircuit.