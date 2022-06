Homoseksuele mannen mogen vanaf volgend jaar sneller bloed doneren

Mannen die seks hebben met mannen kunnen vanaf juli volgend jaar bloed geven na een wachttijd van vier maanden in plaats van twaalf. De plenaire vergadering van de Kamer heeft daarvoor donderdagavond het licht op groen gezet.

Mannen die seks hebben met mannen mochten jarenlang geen bloed geven. Dat moest het risico verkleinen dat patiënten besmet zouden raken met bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals HIV. In 2017 kwam er een versoepeling. Homomannen mogen sindsdien bloed geven, maar pas als ze twaalf maanden lang geen seksuele betrekkingen met een man hebben gehad. In de praktijk betekent dat echter dat het gros van de homomannen nog steeds wordt uitgesloten.

De PS diende daarom een wetsvoorstel in om de wachttijd vanaf juli 2023 terug te brengen tot vier maanden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen volgens de Franstalige socialisten aan dat er geen enkele reden is om de termijn op een jaar te houden.

Het socialistische wetsvoorstel kreeg donderdagavond in de plenaire vergadering steun van de meerderheidspartijen en de extreemlinkse oppositiepartij PVDA. Die laatste voerde wel aan dat het om een veeleer symbolische ingreep gaat, en de grote meerderheid van de homoseksuele mannen nog altijd geen bloed zal kunnen geven.

Ook de groene partijen Ecolo en Groen wilden verder gaan en de wachttermijn volledig afschaffen, zoals al het geval is in Italië, Spanje, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar daarover bestond geen consensus binnen de meerderheid. Verschillende fracties gaven wel aan dat het wetsvoorstel wat hen betreft nog maar een eerste etappe is, en er verdere stappen kunnen worden gezet als er meer wetenschappelijke evidentie is.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. Beide partijen verwijzen naar een advies van het Rode Kruis, dat aanmaant tot voorzichtigheid.