Zes VRT-gezichten verdienen meer dan 300.000 euro per jaar

De VRT heeft zeventien schermgezichten en radiostemmen die meer dan 100.000 euro per jaar verdienen. Dat blijkt uit het ­gelekte jaarverslag.

Zes VRT-gezichten hebben een ­exclusiviteitscontract dat hen elke maand meer dan 25.000 euro op­levert. Dat staat in het jaarverslag van de VRT. Dat wordt pas op 9 juni voorgesteld in het Vlaams Parlement, maar werd nu al gedeeld met politici, die het vervolgens lekten.

In zijn jaarverslag is de open­bare omroep ongezien transparant over zijn exclusiviteitscontracten. En dat gebeurt niet zomaar. De VRT is volgens de nieuwe beheersovereenkomst voortaan verplicht om informatie te geven over de ver­goedingen van schermgezichten en ­radiostemmen met een exclusiviteitsovereenkomst. Al is die transparantie relatief: wie die gezichten en stemmen zijn, wordt niet bekendgemaakt.

In het jaarverslag staat wel dat de VRT met negentien externe schermgezichten en radiostemmen een exclusiviteitsovereenkomst heeft. Twee daarvan zijn minder dan 100.000 euro per jaar waard. Elf VRT-gezichten verdienen tussen 101.000 en 300.000 euro per jaar. En zes exclusiviteitsovereenkomsten hebben een waarde van meer dan 300.000 euro. Die zes VRT-gezichten verdienen dus meer dan de ceo van de VRT, Frederik Delaplace. Hij verdiende vorig jaar 259.189,28 euro bruto, blijkt uit het jaarverslag. De ceo van de VRT mag sowieso niet meer verdienen dan de Vlaams minister-president.

Vorige week dinsdag organiseerde het gemeenschappelijke vakbondsfront van de VRT nog een staking tegen het transformatieplan van Delaplace waarbij 116 VRT-medewerkers zouden worden ontslagen. Vijftig werk­nemers die ‘natuurlijk afvloeien’ worden niet vervangen. Ook wordt de productie van Thuis uitbesteed: 70 medewerkers moeten voor een extern productiehuis gaan werken. Tegen 2025 moet de VRT structureel 25 miljoen euro besparen.

De VRT benadrukt in een reactie dat het een gangbare praktijk is in de tv-sector om sleutelfiguren aan een zender te binden via exclusiviteitsovereenkomsten en zegt dat de tarieven marktconform zijn. ‘Toch zijn die hoge bedragen zuur voor de VRT-medewerkers die de dupe zullen zijn van het transformatieplan van de directie,’ zegt ­Michelle Graus van ACOD-VRT. ‘Tegelijk beseffen we dat het financiële plaatje complexer is dan deze bedragen alleen. Als de VRT relevant wil zijn en blijven, moet ze ­populaire gezichten en stemmen hebben om kijkers te lokken. Maar als vakbond vinden we ook dat de openbare omroep niet zomaar mag meegaan in het opbod met concurrerende zenders die VRT-talent willen wegplukken.’