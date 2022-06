VN keurt verzoek van Turkije goed om naam voortaan als ‘Türkiye’ te spellen

Turkije wil al maanden dat het land internationaal benoemd wordt met het Turkse woord ‘Türkiye’ en niet langer het ­Engelstalige ‘Turkey’, dat kalkoen betekent. Vanaf vandaag zullen de Verenigde Naties, op Turks verzoek, ook dat woord gebruiken in alle officiële documenten. Labels op exportproducten vermelden al langer ­‘Made in Türkiye’.

De naamsverandering geeft meer gewicht aan de Turkse taal ten nadele van het Engels. Het is daarom een uiting van groeiend Turks nationalisme. Volgens staatsmedia was de associatie met het woord ‘kalkoen’ (‘turkey’ en spreekwoordelijk ook gebruikt voor een dom wezen, red) nadelig voor het prestige van Turkije.

Naamsveranderingen zijn niet ongewoon in de diplomatieke wereld: Perzië veranderde zijn naam in Iran, Siam werd Thailand, Birma werd Myanmar. De toeristische dienst van Nederland gaf in 2020 zo’n 319.000 dollar uit om het land bij een internationaal publiek te promoten als The Netherlands in plaats van ‘Holland’.