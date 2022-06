Wat eten we volgende week? Studeersnacks en comfortfood

In je studentenjaren is het, voor zover ik me dat herinner, niet altijd makkelijk om precies te formuleren wat je van je ouders verwacht. Moet ook voor ouders weleens lastig zijn, besef je dan later. In die zee van onduidelijkheid is er gelukkig één rots om samen op uit te rusten: het vieruurtje in de examentijd. Leuk om te geven, leuk om te ontvangen, en naar believen uit te breiden met een portie avondeten die de innerlijke student versterkt. Dit Weekmenu is er om inspiratie te bieden voor het nodige krachtvoer. Heb je zelf ook een keukentip voor blokkende studenten of hun supportersclub? Mail hem gerust naar dorien.knockaert@standaard.be, dan kan ik hem delen in een volgende aflevering.

MAANDAG

Iedereen blij

Ook in mijn huis is de nood aan vieruurtjes en dessert tegenwoordig hoger, en dit recept voor bananenbrood staat me daarin bij. Het is zo stressvrij en trefzeker dat ik me er zelfs ’s avonds laat of ’s morgens vroeg voor kan motiveren. De beloning is enorm: iedereen blij, dagen aan een stuk, want deze stevige cake droogt niet snel uit, zeker niet als je de versie met chocolade maakt. Extra tip: gebruik een pureestamper om de bananen te pletten – zoveel sneller dan een vork.

DINSDAG

Studenten voor studenten

Dit kipstoofpotje is een favoriet van Chloé Lauwers, die vorig jaar tijdens haar studie geneeskunde ook nog tijd vond om haar lievelingsrecepten te bundelen in een kookboek, dat Chloé kookt heette en een bestseller werd (Chloé cucina, het vervolg, ligt nu in de winkel). Voor een vegetarische versie raadt Chloé zoete aardappel aan in plaats van kip; ik denk dat het ook heel lekker kan zijn met kipachtige stukjes uit het vegetarische versvak.

WOENSDAG

Laat het afsmaken

In roerbaknoedels kun je twee kwaliteiten verenigen die nu geweldig van pas komen: je kunt ze zo hartig maken als iets wat je in feestelijkere tijden aan een kraampje koopt, en tegelijk zijn ze een manier om extra veel gezonde sterkhouders op tafel te krijgen. In het recept hieronder gaan groenten, paddenstoelen en noten, waarop je eindeloos kunt variëren en die je kunt aanvullen met vlees(vervangers), vis, garnalen, eieren, verse kruiden of de dingen die je toevallig in huis hebt en wilt opmaken.

DONDERDAG

Snelweg naar het hart

Goed zorgen voor je huisgenoten (of voor jezelf) kan natuurlijk niet betekenen dat je je elke dag staat uit te sloven tot je erbij neervalt. Ook een snelle hap kun je met liefde serveren: een croque, een kaasplankje, pasta met ansjovis, crackers met hummus, diepvriespizza met een rood-wit geruite servet … of deze zonnige kikkererwten met een eitje, waarvoor je maar een heel klein beetje moet koken.

VRIJDAG

Master in de frituurkunde

Ook op de perfectie van een bakje frieten kun je studeren: kunnen de randjes nog krokanter, kan het zout nog hartiger, de mayonaise nog rijkelijker? Dat leidt dan bijvoorbeeld tot dit recept, dat lekker is met een burger naar keuze, maar je hebt natuurlijk ook studenten die finesse appreciëren, en dan zou ik er een salade met garnalen bij serveren.

ZATERDAG

Alles komt samen in een pannenkoek

In pannenkoeken komt zoveel samen: zachtheid, eenvoud, gezelligheid en genoeg snelle suikers om je met frisse moed te doen uitkijken naar al wat je nog te wachten staat. Dit recept toont hoeveel lieflijkheid (aardbeien!) en verrassing (kardemomroom!) je daar nog aan kunt toevoegen, maar vat die inspiratie vooral niet dwingend op. Pannenkoeken moet je uit de losse pols kunnen bakken, en er is altijd wel iets in huis om ze mee te beleggen.

ZONDAG

Zeg het met een kaneelbroodje

Het deeg voor kaneelbroodjes vraagt om liefde en geduld, maak het dus op een rustig moment in het weekend. Je kunt er dezelfde dag nog broodjes van bakken, maar je kunt de rolletjes ook klaarleggen in hun bakvorm, ze een nacht de koelkast laten wachten (goed afgedekt) en ze de volgende dag, nadat ze weer op kamertemperatuur zijn gekomen, in de oven steken. Een zelfgebakken kaneelbroodje zegt meer dan duizend woorden; maar een vers kaneelbroodje dat je speciaal voor een huis- of studiegenoot gaat kopen, zegt ook al heel veel (meer dan 500 woorden, minstens). Dat is dus ook zeker een goed idee.

Veel huisgemaakte vieruurtjes bewaren verrassend goed in de diepvriezer: handig om het resultaat van één baksessie te spreiden over een hele maand. Dit werkt vooral goed voor gebakjes met een vast kruim, in individuele porties. Plakken cake of brownie, muffins, granolarepen en koekjes bijvoorbeeld.