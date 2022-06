Dat uitgerekend een Nederlander ons de ultieme aardappelen leerde frituren. Jigal Krant is zijn naam. Vorig jaar schreef hij het kookboek TLV Vegan, waarin hij zich op de bruisende veganistische scene van Tel Aviv stort. Wij werkten de knapperige aardappelstukjes af met norizout, een smaakbom die alles nog lekkerder maakt.

Voor 4 personen (als bijgerecht):

• 1 kg vastkokende aardappelen

• 2 norivellen

• 2 el grof zeezout

• Plantaardige olie om te frituren

Voor de misomayo:

• ½ portie vegan mayonaise (huisgemaakt of uit de winkel)

• 2 el witte miso (‘shiromiso’), of meer naar smaak

1. Kook de aardappelen ongeschild in 25 minuten gaar in gezouten water.

2. Maak ondertussen alvast het norizout. Rooster daarvoor de norivellen lichtjes (boven een gasvuur of broodrooster) zodat ze knapperig worden. Breek ze in kleine stukjes en verpulver die in een koffiemolen of elektrische hakmolen tot een grof poeder. Dit kan enkele minuten duren. Doe het zout erbij en mix nog enkele seconden mee.

3. Meng de miso door de mayonaise en schep het resultaat in een kommetje.

4. Giet de aardappelen af en laat ze 5 minuten uitdampen. Scheur ze met de hand in stukken. Hoe grilliger de randen, hoe lekkerder ze straks uit de friteuse komen. Laat ze nog eens 5 minuten verder uitdampen.

5. Verwarm ondertussen de frituurolie voor tot 180 °C. Wie net zoals wij geen friteuse heeft, kan ook een laag olie in een gewone kookpot gieten en die op het vuur zetten. Test of de olie heet genoeg is door er een stukje aardappel in te laten vallen: dat moet bruisen.

6. Frituur de aardappelen in porties goudbruin. Na 3 minuten zien ze er al mooi uit, maar ze zijn pas echt onweerstaanbaar lekker na 5 tot 6 minuten. Laat uitlekken op keukenpapier.

7. Bestrooi de aardappelen met norizout en zet de mayonaise in een apart potje op tafel.