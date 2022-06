Prins Louis (4) steelt de show op balkon tijdens jubileum Queen

De Britse Koningin Elizabeth zit 70 jaar op de troon en dat wordt uitgebreid gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Op het balkon trok de kleine prins Louis de aandacht.

Vier dagen vol festiviteiten voor het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth zijn donderdag van start gegaan. Aan het einde van de militaire parade verscheen de Queen op het balkon, vergezeld door de rest van de koninklijke familie: haar kinderen, prins Charles, prinses Anne en prins Edward, hun partners en haar kleinzoon prins William en zijn vrouw Kate Middleton en hun kinderen.

De komst van de koningin trok veel volk, maar het was vooral de kleine prins Louis die de aandacht trok met gekke bekken.

Foto: AP

Foto: AFP

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle waren net als prins Andrew, de tweede zoon van de Queen, niet aanwezig.

Koningin Elisabeth zit al zeventig jaar op de troon, dat is langer dan alle andere Britse vorsten. In 2015 stak ze haar betovergrootmoeder, koningin Victoria, voorbij, die 63 jaar en zeven maanden aan de macht was.