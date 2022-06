Van Peteghem wil tankbeurt nog goedkoper maken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de accijnzen op benzine en diesel verlagen tot het Europese minimum. De totale korting zou dan 17,5 euro voor een volle tank bedragen.

‘Mensen hebben het moeilijk om met de auto naar het werk te gaan of de kinderen naar school te brengen’, zegt Van Peteghem. De benzineprijzen gaan tegenwoordig door het dak. Daarom stelt hij voor om de accijnzen op benzine en diesel verder te verlagen tot het Europese minimum. Duitsland nam gisteren een gelijkaardige maatregel.

In maart werd de accijns al verlaagd met 17,5 cent per liter, maar die verlaging werd meteen ingehaald door de verder galopperende benzineprijzen. Zonder die verlaging zou een volle tank van 60 liter vandaag nog 10,5 euro meer kosten. Van Peteghem wil dat die verlaging voorlopig behouden blijft. Ze loopt normaal gezien af in september.

Maar de minister wil verder gaan. ‘Met de aankomende olieboycot tegen Rusland zullen de prijzen mogelijk nog stijgen’, zei hij in de marge van het kamerdebat. Daarom zal hij bij de komende gesprekken over extra koopkrachtmaatregelen pleiten om de accijnzen verder te verlagen tot het Europese minimum. Dan zou er nog eens 11 cent afgaan of 7 euro per tankbeurt. Zo zou de totale accijnskorting uitkomen op 17,5 euro per tankbeurt.

Dat is geen evidente maatregel, want er hangt een fors prijskaartje aan. Ze komt bovendien bovenop de miljardenvoorstellen die de groenen en de PS al lanceerden. Het Rekenhof raamde het prijskaartje voor de eerste verlaging op 640 miljoen euro. Die hoge kostprijs is ook de reden waarom Van Peteghem de maatregel alleen tijdelijk wil invoeren.

Daarnaast wordt het niet evident om de groenen nog eens een maatregel te laten slikken die het autogebruik aanmoedigt, terwijl de klimaattransitie net vraagt dat meer mensen de auto aan de kant laten.