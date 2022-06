Podcasttips | Een dolle rit door het El Dorado van de crypto

Journalist PJ Vogt neemt je mee op een dolle rit door het crypto-universum. Fotografe Cigdem Yuksel legt de beeldvorming van de moslima onder de loep. En filosofe Stine Jensen confronteert onze verkrampte houding tegenover echtscheidingen met een gezonde dosis zelfrelativering.

‘Ik zit goed’, vertelt reporter Corry Hancké vanuit het centrum van Kiev. De stad leeft de voorbije weken voorzichtig op en ontwaakt in een patriottistische versie van zichzelf. Restaurants spelen constant vaderlandslievende muziekclips met oorlogsbeelden af. Dichter bij het front, in de buurt van Charkov, zag Corry ruïnes van wat recentelijk nog bloeiende woonwijken waren. ‘Mensen zijn daar in shock’, getuigt ze in DS Vandaag.

Gelukkig is er ook nog schoonheid te vinden in de wereld. In hartje Brussel bijvoorbeeld, waar de snaren gespannen staan voor de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Musicoloog en recensent Jasper Croonen brengt in Radar een bevlogen betoog voor de hoogmis van de klassieke muziek. Dit jaar speelt er zelfs een Belgische in de finale.

PJ Vogt van Reply all dompelt zich onder in de cryptowereld. Als dat maar goed komt. Foto: PJ Vogt

1. Een dolle rit door het El Dorado van de cryptowereld

Voor buitenstaanders lijkt de cryptowereld wel een zwart gat. De complexiteit roept angst voor het onbekende op en soms zie je er ook iemand in verdwijnen. Fortuinen lijken er in rook op te gaan. En dus houd je de boot af. Dat gold in elk geval voor podcastmaker PJ Vogt, met één verschil. Hij wilde er daardoor net meer over weten.

In een vorig leven was Vogt één helft van het duo achter Reply all. Met humor en branie vertelden ze aanstekelijke verhalen over het internet en vooral, over hoe mensen dat internet gebruikten. Dat ging goed, totdat hij na een rel over de werkcultuur bij producent Gimlet moest vertrekken. Crypto Island is zijn comebackproject. Vogt doet het nu solo, maar zijn voorliefde voor de excentriekere uitwassen van het internet is gebleven.

In de eerste aflevering hoor je hoe duizenden cryptogelovers samen fondsen hebben geworven om een oorspronkelijk gedrukt exemplaar van de Amerikaanse grondwet te bemachtigen. Het verhaal is typerend voor het wereldje: megalomaan, schijnbaar nutteloos, behoorlijk onnozel en mogelijk visionair. Vogt vertelt het allemaal op een ongelovige toon, à la ‘als je dit al zot vond, wacht dan tot je het volgende hoort’. Maar zijn vertelstijl is ook aanstekelijk. Het noopt hem aan het einde tot een waarschuwing: ‘Als ik je per ongeluk de indruk heb gegeven dat je naar buiten moet rennen om te investeren in een gek crypto-idee, alsjeblieft, doe het dan niet.’

Tip: voor je start met luisteren, kan het handig zijn om deze cryptoleeswijzer van De Standaard door te nemen. Onze technologie- en economiejournalisten ontcijferen het cryptofenomeen in een langlopende journalistieke reeks.

Fotografe Cigdem Yuksel kaart de eenzijdige beeldvorming van moslima’s aan. Foto: VPRO/NPO Radio 1

2. De gesluierde vrouw met boodschappentas bepaalt het beeld van moslima’s

Wanneer ik door onze fotodatabank scroll, kom ik ze ook tegen. De generieke beelden van gesluierde vrouwen die shoppen langs de Meir in Antwerpen of de Nieuwstraat in Brussel. Volkskrant-fotograaf Cigdem Yuksel bekeek meer dan 4.000 persfoto’s met het trefwoord ‘moslima’ en stelde vast dat ze eenzijdig worden afgebeeld. Ofwel heb je ellende uit het buitenland, ofwel krijg je de vrouw met boodschappentas te zien.

Samen met podcastmaker Maartje Duijn, bekend van De plantage van onze voorouders, legt ze in een tweedelige documentaire uit hoe die beeldvorming is ontstaan en waarom die niet zo onschuldig is als ze lijkt. ‘Ik herken me niet in dat beeld’, vertelt een jonge vrouw. ‘Maar ik moet me er wel elke dag toe verhouden.’

Toch liggen de oplossingen niet voor het rapen. Dat wordt duidelijk wanneer de journalisten verhaal halen bij enkele verantwoordelijken, de chef van de Volkskrant-beeldredactie en de Nederlandse directeur van het fotoagentschap ANP. Vooral die laatste reageert erg gepikeerd op het onderzoek. Dankzij die confrontaties en door de getuigenissen komt de podcast goed op stoom en overstijgt hij de aanvankelijke toon van een thesisverhandeling.

Een tip van lezer-luisteraar Margot: ‘Veel beter dan de titel doet vermoeden.’ Foto: NPO2

3. Een podcast over scheiden, zonder al dat zware gedoe

‘Pakken beter dan de titel doet vermoeden’, schreef Margot me over Scheiden met Stine. De 29-jarige Brusselaar omschrijft zichzelf als een ‘podcastnerd’ en tipt graag deze zevendelige reeks van Stine Jensen. Daarin gaat de Nederlandse filosoof dieper in op echtscheidingen en hoe we daar als samenleving mee omgaan.

‘Zonder de zware toon die je daarbij zou verwachten’, voegt Margot daaraan toe. ‘Zo begint elke aflevering met een telefoontje naar haar ex. Ze komen nog overeen, maar er komen toch altijd weer akkefietjes bovendrijven.’ Pijnlijk echt dus, en grappig. ‘Mij geeft dat hoop. Want iedereen gaat weleens uit elkaar. In films of in boeken krijg je meestal de breuk te zien, maar hoe herbegin je? Dat komt minder vaak aan bod.’

Bovendien confronteert Jensen ons met een maatschappelijke paradox. Scheiden is heel normaal. In België stranden vier op de tien huwelijken. Tegelijk gaat ons samenlevingsmodel nog altijd uit van een kerngezin. ‘De podcast gaat daar nuchter tegenin’, zegt Margot. ‘Het is misschien niet leuk dat mensen scheiden, maar we moeten ermee leren leven.’ Tussen persoonlijk en politiek vond Jensen een zevendelige wegwijzer, vol zelfrelativering en met ruimte voor de rommeligheid van het leven.

